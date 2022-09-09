Генерал ЗСУ пояснив, чому важлива регулярна "бавовна" в Криму / https://ua.depositphotos.com/

Генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді прокоментував ситуацію з горезвісними вибухами в тимчасово анексованому росіянами півострові Крим.

"Таким чином, переривається логістичне забезпечення. Причому не тільки тилове забезпечення і поставки озброєнь і техніки, а й бойове. Оскільки були вражені і виведені з ладу військові аеродроми. Найбільші втрати Росії-в авіації. З часів Другої світової війни такого ще не було. Наші вивели з ладу стільки авіації ворога, що росіяни були змушені перегнати її залишки на континентальну частину РФ", - говорить він.

Як каже Романенко, будь-яка такого роду "бавовна" в Криму дуже і дуже важлива.

"Відповідно, задіяння і бойове застосування авіації Росією істотно ускладнилося. Тепер РФ потрібно більше часу, щоб задіяти її. Оскільки час збільшився, це теж елемент підготовки і надання додаткових можливостей нашим військам, які ведуть бойові дії на південному напрямку і на сході. Тому це важливо, це істотно. І в цьому напрямку потрібно нарощувати наші зусилля. Однак це залежить від наших можливостей. Це військове мистецтво - при всіх складнощах, при очевидній перевазі сил ворога ми знаходимо можливості концентрувати свої сили на окремих ділянках і проводити контрнаступальні дії", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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