Пекельна ніч для окупантів: у захопленому Мелітополі - "бавовна", в районі аеродрому детонував БК

Вибухи в Мелітополі прогриміли вночі 2 серпня / Фото УНІАН

Вночі 2 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, ЗСУ вдарили одразу по двох ворожих локаціях. В результаті кілька годин детонував боєкомплект російських загарбників.

Перші вибухи прогриміли близько 01:50 п'ятниці. Місцеві жителі заявили про прильоти, слідом за якими в районі аеродрому почав детонувати боєкомплект озброєння військових РФ, передає РИА-Мелітополь.

Мер міста Іван Федоров підтвердив, що ЗСУ ювелірно відпрацювали в Мелітополі.

"Ще одна пекельна ніч для окупантів в Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ. Перша - склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти в черговий раз безуспішно намагаються відновити. Влучили настільки точно, що детонувало ще кілька годин після вибуху. Щодо другої уточнюємо інформацію", - написав Федоров в Telegram.

Вибухи в Мелітополі вночі 2 серпня / скріншот

Як повідомляв Главред, наприкінці серпня в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли два потужні вибухи в одному з готелів - українські партизани підірвали чергове місце проживання ФСБшників. У цей час російські силовики розважалися з жінками легкої поведінки. Деякі з окупантів рятувалися втечею буквально в "підштанцях".

29 серпня у Мелітополі сталися чотири потужні вибухи. Українські воїни могли влучити у системи локаторів російської армії. Сила вибухів була настільки великою, що у місцевих жителів, які проживають в північній частині міста, в будинках здригалися стіни.

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