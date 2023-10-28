Поразка у війні і крах режиму Путіна: Ейдман зробив прогноз

Директор Кремля Володимир Путін буде відсторонений від влади в країні-агресорі Росії, проте це відбудеться не в результаті виборів, вважає Ігор Ейдман.

https://glavred.net/world/porazhenie-v-voyne-i-krah-rezhima-putina-eydman-sdelal-prognoz-10512076.html Посилання скопійоване

Поразка від України знищить режим Путіна - Ейдман / Главред

Російський президент Володимир Путін буде відсторонений від влади власним оточенням після поразки у війні проти України, за яким буде неминучий крах режиму. У Кремлі все звалять на Путіна і будуть намагатися домовитися із Заходом. Про це заявив російський соціолог, публіцист Ігор Ейдман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що політичну кар'єру Путіна і його правлячий у Росії режим знищить поразка у війні з Україною.

"Я сподіваюся, що йому недовго залишилося правити. Але він піде не тому, що скоро помре, і не в результаті демократичних виборів, яких немає в Росії – його знищить поразка у війні проти України і подальший неминучий крах режиму", - вважає Ейдман. відео дня

За його словами, у такій ситуації кремлівські "еліти" самі усунуть Путіна і будуть намагатися домовитися із західним світом.

"У процесі поразки у війні своя ж верхівка його усуне, щоб все на нього звалити і знову намагатися домовлятися із Заходом", - підкреслив Ігор Ейдман.

Чутки про "смерть" Володимира Путіна

Telegram-канал "Генерал СВР" ввечері 26 жовтня поширив чутки, згідно з якими Путін нібито помер "внаслідок зупинки серця" у резиденції на Валдаї. Мовляв, у Росії "починається переворот".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України закликали реагувати стримано на чутки про смерть Путіна. Представник військової розвідки Андрій Юсов уточнив, що поширюють їх анонімні Telegram-канали. Інформація може поширюватися для того, щоб вивчити реакцію, зокрема, громадян Росії.

Видання The Independent опублікувало статтю, в якій журналісти написали, хто міг би стати наступником Путіна у разі його смерті. У списку - оточення Путіна.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.