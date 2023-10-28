Хто стане біля керма Росії, якщо Путіна не буде: експерт назвав наступника

У разі смерті глава Кремля Володимира Путіна виконуючим обов'язки президента країни-агресора Росії повинен стати прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Така норма прописана в російській Конституції. Про це заявив соціолог і публіцист Ігор Ейдман.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якщо Путін залишить пост президента РФ в результаті смерті, виконуючим обов'язки керівника держави стане прем'єр-міністр.
На даний час пост прем'єра займає Михайло Мішустін.
"Згідно з Конституцією РФ, після смерті Путіна виконувати обов'язки президента повинен прем'єр-міністр Мішустін. Я не думаю, що у Путіна є якийсь інший, таємний наступник",-підкреслив Ігор Ейдман.
Чутки про "смерть" Путіна
Увечері 26 жовтня російський анонімний Telegram-канал "Генерал СЗР" опублікував чутки про те, що Путін "помер внаслідок зупинки серця" у своїй резиденції на Валдаї. Також там додали, що в результаті цього в Росії нібито почався державний переворот.
У ГУР Міноборони України закликали українців стримано реагувати на чутки про смерть Путіна. У військовій розвідці уточнили, що подібні неперевірені відомості поширюють анонімні джерела, такі як Telegram-канали.
Британське видання The Independent склало список потенційних наступників Путіна. У ньому - особи з оточення російського директора.
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