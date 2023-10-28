Хто стане біля керма Росії, якщо Путіна не буде: експерт назвав наступника

У Конституції Росії прописано, хто повинен виконувати обов'язки президента в разі смерті глави держави, сказав російський соціолог Ігор Ейдман.

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Якщо Путін помре, в.о президента РФ стане Мішустін - Ейдман / Колаж: Главред, фото: Facebook і. Ейдман, скріншот YouTube

У разі смерті глава Кремля Володимира Путіна виконуючим обов'язки президента країни-агресора Росії повинен стати прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Така норма прописана в російській Конституції. Про це заявив соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якщо Путін залишить пост президента РФ в результаті смерті, виконуючим обов'язки керівника держави стане прем'єр-міністр.

На даний час пост прем'єра займає Михайло Мішустін.

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"Згідно з Конституцією РФ, після смерті Путіна виконувати обов'язки президента повинен прем'єр-міністр Мішустін. Я не думаю, що у Путіна є якийсь інший, таємний наступник",-підкреслив Ігор Ейдман.

Чутки про "смерть" Путіна

Увечері 26 жовтня російський анонімний Telegram-канал "Генерал СЗР" опублікував чутки про те, що Путін "помер внаслідок зупинки серця" у своїй резиденції на Валдаї. Також там додали, що в результаті цього в Росії нібито почався державний переворот.

У ГУР Міноборони України закликали українців стримано реагувати на чутки про смерть Путіна. У військовій розвідці уточнили, що подібні неперевірені відомості поширюють анонімні джерела, такі як Telegram-канали.

Британське видання The Independent склало список потенційних наступників Путіна. У ньому - особи з оточення російського директора.

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