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Росія погрожує "масованим ядерним ударом": Путін і Шойгу провели "тренування"

Яна Ставська
25 жовтня 2023, 19:39
До тренувань нібито залучили мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен і два стратегічні ракетоносії.
Шойгу, взрыв
Росія продовжує "ядерну" ескалацію / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу відзвітував російському диктатору Володимиру Путіну про нібито успішні тренування з завдання "масованого ядерного удару" по противнику.

Саме так, за словами Шойгу, який неодноразово відзначався безглуздими фейками про українські втрати, Росія планує "відповідати" на "ядерний" удар ворога.

Пропагандисти опублікували відео з нібито тренувань щодо завдання "масованих" ударів ядерними боєголовками. Окупанти випустили крилаті та балістичні ракети.

відео дня

До тренувань стратегічних ядерних сил залучили мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен і два стратегічних ракетоносії. У ході них, як стверджується, відбулися пуски балістичних і крилатих ракет.

Росія здійснила пуски крилатих і балістичних ракет - дивіться відео:

Росія погрожує 'масованим ядерним ударом': Путін і Шойгу провели 'тренування'

"Ядерний" шантаж Росії

17 жовтня в Росії заявили про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. При цьому відкликання ратифікації нібито не означає, що Москва збирається провести випробування ядерної бомби.

Це сталося після появи чуток про підготовку РФ відновити випробування ядерної зброї. Відповідно, цей крок посилить і без того зростаючу напруженість РФ із Заходом.

Генерал Маломуж назвав це "новою моделлю конфронтації" росіян. За його словами, Путін зараз хоче показати, що ядерним потенціалом Росії є не тільки балістичні ракети, вироблені в 1970-1980 роках, але і новітні види озброєння (які технологічно краще і можуть знищити будь-яку країну). Однак Путін не зможе залякати Захід, упевнений генерал.

Стратегічні установки Росії знаходяться під прицілом США та інших держав, які чітко відстежують не тільки можливості для випробувань нових видів озброєння Росії, але і можливості застосування. Тобто, якщо Росія буде намагатися розгортати зброю і тим більше робити пуски, то тоді США будуть робити контрудари", - додав він.

Водночас з'явилась також інформація про ідею екс-очільника Роскосмосу Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що "деградація у Росії набирає обертів". Рогозіна потролили й у ГУР. У військовій розвідці не підтвердили, але і не спростували факт подібної ініціативи з боку Рогозіна, але відзначили, що російський політик навряд чи є компетентним у космічній сфері.

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новини Росії ядерна зброя Володимир Путін Сергій Шойгу
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