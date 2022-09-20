Генерал розвідки спрогнозував, від чого залежатиме термін війни в Україні

Українські військові, ЗСУ , знищена російська техніка/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Тривалість війни між Україною і Росією залежатиме від міжнародної допомоги (насамперед боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Таку думку в інтерв'ю Kyiv Post висловив представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він пояснив, що прогнози по завершенні війни базуються на певних статистичних даних: які угруповання діють проти ЗСУ, які є запаси і резерви у обох сторін і т. д.

"Дуже багато залежатиме від міжнародної допомоги, перш за все боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Також від діючих санкцій і тих, що в подальшому будуть введені проти Російської Федерації. На сьогоднішній день санкції дуже ефективно працюють проти військово-оборонного комплексу РФ. В першу чергу санкції стосуються виробництва ракетного озброєння, і ми чітко вже бачимо результати", – пояснив Скібіцький.

Генерал запевнив, що ГУР українського Міноборони постійно відстежує, наскільки Росії вдається виробляти нове озброєння – ті ж "Калібри", "Іскандери", інші крилаті ракети, що застосовуються проти нашої держави.

"Санкції діють, але потенціалу Російської Федерації ще вистачить як мінімум до літа наступного року. Надалі все буде залежати від тих факторів, що я назвав, але ресурс У Росії теж вичерпаємо. Ми будемо намагатися завдати такі втрати, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом", – підсумував він.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Пізніше генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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