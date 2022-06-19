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ЗРК Patriot можуть закрити небо над заходом України: експерт оцінив заяву Польщі

19 червня 2022, 11:07

Така можливість є теоретичною, впевнений Олександр Мусієнко.

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Польща може закрити небо над заходом України / скріншот

Польща, як і Румунія, мають потужності, щоб закрити небо над західними областями України.

Військовий експерт Олександр Мусієнко нагадав, що такі пропозиції звучали ще в березні і квітні, тоді мова йшла про розміщення миротворчої місії НАТО на територіях, де не велися активні бойові дії, а також розглядався варіант концепції "закриття неба", пише ТСН.

"Теоретично, якщо подивитися на польські системи ППО, у них такі можливості є. У них є системи ЗРК Patriot, як і в Румунії. Ці країни можуть змістити свої системи і виконувати ту функцію, що частково моніторити і закривати частково небо в цих місцях", - пояснив Мусієнко.

читайте також"Самі закрили небо": Україна вже знищила 3 повітряні армії російських окупантів – АрестовичВін підкреслив, що така можливість є теоретичною і треба враховувати позиції Альянсу з цього питання і позицію США, де виробляються ці системи.

"Тому наскільки вони будуть згодні, як будуть використані такі системи. Тут виникають питання, але якщо дозвіл дадуть, то теоретично це буде можливо щодо кількох західних областей нашої держави", - зазначив експерт.

Польща може закрити небо над заходом України

Екс-керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей заявив, що Польща може організувати протиракетний захист над західними областями України. Це може статися в тому випадку, якщо РФ продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони України, які межують з Польщею.

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