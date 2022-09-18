Росія кидає бойовиків з ОРДЛО і відмовляється лікувати поранених - розвідка

Лікарня РФ / МНС Росії, скрін

Лікарні в Росії відмовляються лікувати так званих "добровольців"з ОРДЛО.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, між бойовиками і російськими солдатами назріває конфлікт.

За даними розвідки, бойовики з "ЛДНР" скаржаться на ставлення з боку командування та інших підрозділів окупаційних військ.

Так, зокрема один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат біля Авдіївки, але не зміг отримати медичну допомогу. Поранених доставили в госпіталь в Ростові-на-Дону, проте медики відмовилися їх лікувати.

"Адже" Союз добровольців Донбасу "був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС - бойового армійського резерву. У всіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування", - йдеться в повідомленні.

Також назріває конфлікт між бойовиками ОРДЛО і збройними силами Росії. При відступі росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах іноді досягали 100% особового складу.

Війна в Україні

Нагадаємо, один з окупантів у телефонній розмові поскаржився своєму батькові на роботу артилерії армії Росії. За його словами, артилерія "ганебна" і неточна – б'є по своїх же військах. Українська армія, як сказав загарбник, посилено завдає ударів по позиціях російських підрозділів.

Раніше російський військовий, який на той момент перебував в Ізюмі Харківської області, розповів своїй подрузі про важких боях проти Збройних сил України. Він закликав не вірити російській пропаганді і заявив про великі втрати в лавах військ Росії.

Читайте також: