Генерал Маломуж: у Путіна залишилася одна зброя, але він її не застосує

Генерал Маломуж зазначив, що Росія вже проводила випробування "Сарматів", але всі вони провалилися.

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Путін шантажує Захід відновленням ядерних випробувань / Міноборони РФ, скрін

Росія переходить до нової моделі конфронтації - загрози використання ядерної зброї, оскільки Росія вийшла з угоди про її нерозповсюдження та обмеження застосування, розповів в інтерв'ю Главреду екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Путін зараз хоче показати, що ядерним потенціалом Росії є не тільки балістичні ракети, вироблені в 1970-1980 роках, але і новітні види озброєння (які технологічно краще і можуть знищити будь-яку країну).

"Саме цим він намагається шантажувати світ, а для цього потрібно показати, що випробовуються нові види озброєнь шостого покоління – ті, яких фактично ні в кого немає, і в яких у РФ є пріоритет", - пояснив генерал. відео дня

Маломуж вважає, що кремлівський диктатор ще раз намагається підвищити ставки, але у нього немає інших аргументів, крім ядерної зброї.

Ситуація, на думку генерала, здатна дійти і до випробування зброї, яка лякала би весь світ. Наприклад, випробування "Сарматів" або інших ракет, які недосяжні для низки систем ППО і можуть завдати колосальних проблем кожній країні.

Але тут Маломуж уточнює, що в більшості випадків випробувань "Сарматів" ракета падала і фактично не мала перспектив до застосування.

Однак Путін не зможе залякати Захід, упевнений генерал.

"Стратегічні установки Росії знаходяться під прицілом США та інших держав, які чітко відстежують не тільки можливості для випробувань нових видів озброєння Росії, але і можливості застосування. Тобто, якщо Росія буде намагатися розгортати зброю і тим більше робити пуски, то тоді США будуть робити контрудари", - додав він.

Маломуж підкреслив, що ядерні загрози Кремля націлені на те, щоб "відмовити" Захід від поставок Україні ATACMS і Taurus.

Тобто, вважає Маломуж, в РФ будуть робити все, щоб не програти у війні – загальмувати військовий процес, поставити умови для виходу на мир з окупацією раніше захоплених Росією регіонів України.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерні загрози Путіна

17 жовтня в Росії заявили про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. При цьому відкликання ратифікації нібито не означає, що Москва збирається провести випробування ядерної бомби.

Це сталося після появи чуток про підготовку РФ відновити випробування ядерної зброї. Відповідно, цей крок посилить і без того зростаючу напруженість РФ із Заходом.

За даними The New York Times, Росія скоро може випробувати ядерну ракету в Антарктиді. Теоретична дальність польоту цієї ракети становить тисячі кілометрів.

У ГУР підкреслювали, що Росія регулярно готується до цих випробувань. За словами представника розвідки Андрія Юсова, саме з цих причин росіяни не можуть ввести в експлуатацію нові види озброєння. Хоча Україна і союзники змушені відстежувати подібні дії Росії.

"Самі собою випробування, звичайно, мають демонстраційний характер, орієнтовані як на внутрішню аудиторію (для того, щоб підтримати градус ненависті, зомбування серед власного населення), так і на зовнішню аудиторію - тих, хто досі може реагувати на якийсь російський шантаж і російські загрози в світі", - заявив Юсов в інтерв'ю.

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