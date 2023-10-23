ЗСУ "перемололи" купу техніки та окупантів: на росіян налетіли безпілотники

ЗСУ пошкодили або знищили безпілотниками щонайменше 4 одиниці російської техніки та 2 бліндажі окупантів.

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ЗСУ атакували дронами позиції окупантів / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, рота ударних БпАК "Ахіллес"

Українські військові "перемололи" купу техніки та особового складу російських окупантів. ЗСУ влаштували "заміс" на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, відео вже розлетілося в Тенета.

На окупантів "полювала" рота ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр. ЗСУ знищили або пошкодили 4 одиниці техніки окупантів та 2 бліндажі ворога.

Як повідомили у самій роті, на Бахмутському напрямку безпілотники вдарили по гаубиці Д-30, яка може стріляти снарядами 122-мм калібру на відстань до 21 км. Також був атакований бліндаж ворога, в якому було 6 окупантів.

відео дня

ЗСУ атакували російську дивізійно-полкову авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку 2С9 Нона-С. Вона може стріляти снарядами калібру 120 мм на дальність до 13 км. Коштує така установка 300 тисяч доларів.

На Куп'янському напрямку ЗСУ вдарили по ББМ і знищили російський Урал.

Дивіться відео знищення російської техніки на фронті:

ЗСУ атакували безпілотниками позиції російських окупантів / фото: скріншот

Ситуація на фронті

Нещодавно стало відомо про те, що окупанти пішли низом і хочуть відрізати Мар'їнку. Ворог штурмує позиції українських військових, бої за населений пункт не вщухають. Разом з тим ЗСУ вже підготували для ворога купу "сюрпризів".

На одній з ділянок Бахмутського напрямку окупанти почали відступ. Ворожі атаки спрямовані на північний фланг, включаючи Ягідне та Богданівку, але найбільша інтенсивність боїв залишається на південному фланзі, де ведуться постійні бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Однак ЗСУ мають успіхи та просуваються за залізничне полотно.

Хороші новини є і з іншого напрямку. Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів, українські військові закріплюються на нових позиціях. За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.

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