ЗСУ "перемололи" купу техніки та окупантів: на росіян налетіли безпілотники

Українські військові "перемололи" купу техніки та особового складу російських окупантів. ЗСУ влаштували "заміс" на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, відео вже розлетілося в Тенета.
На окупантів "полювала" рота ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр. ЗСУ знищили або пошкодили 4 одиниці техніки окупантів та 2 бліндажі ворога.
Як повідомили у самій роті, на Бахмутському напрямку безпілотники вдарили по гаубиці Д-30, яка може стріляти снарядами 122-мм калібру на відстань до 21 км. Також був атакований бліндаж ворога, в якому було 6 окупантів.
ЗСУ атакували російську дивізійно-полкову авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку 2С9 Нона-С. Вона може стріляти снарядами калібру 120 мм на дальність до 13 км. Коштує така установка 300 тисяч доларів.
На Куп'янському напрямку ЗСУ вдарили по ББМ і знищили російський Урал.
Дивіться відео знищення російської техніки на фронті:
Ситуація на фронті
Нещодавно стало відомо про те, що окупанти пішли низом і хочуть відрізати Мар'їнку. Ворог штурмує позиції українських військових, бої за населений пункт не вщухають. Разом з тим ЗСУ вже підготували для ворога купу "сюрпризів".
На одній з ділянок Бахмутського напрямку окупанти почали відступ. Ворожі атаки спрямовані на північний фланг, включаючи Ягідне та Богданівку, але найбільша інтенсивність боїв залишається на південному фланзі, де ведуться постійні бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Однак ЗСУ мають успіхи та просуваються за залізничне полотно.
Хороші новини є і з іншого напрямку. Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів, українські військові закріплюються на нових позиціях. За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.
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