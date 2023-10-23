Росія розвиває наступ на Сході: Зеленський зібрав термінову Ставку

На Ставці йшлося "виключно про фронт" і про подальші дії українських військ в умовах наступу Росії.

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ЗСУ ведуть активну оборону і водночас наступають / Колаж Главреда. Фото: ОП, 22-га механізована бригада ЗСУ

Президент Володимир Зеленський зібрав 23 жовтня нову Ставку на тлі нового наступу російських окупамнтів, що все ще розвивається на сході України.

Як зазначив у Telegram глава держави, на Ставці першочергово йшлося про ситуацію на фронті.

"Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії. Отримали всю поточну інформацію, дали доручення військовим та розвідці. Працюємо далі над звільненням нашої землі", - підсумував президент. відео дня

Росія наступає на Сході

Росія продовжує наступати на сході, атакуючи позиції ЗСУ на Сватівському, Бахмутському та Авдіївському напрямку.

Мар'їнку ворог намагається, за словами військових, "відрізати". За даними DeepState, у ворога є частковий успіх у просуванні.

Командувач Східним угрупуванням генерал Олександр Сирський констатував також, що росіяни намагаються прорватися під Куп'янськ, щоби оточити місто. Варто зауважити, що Куп'янськ є важливим для окупантів залізничним вузлом.

Водночас РФ хоче захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

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