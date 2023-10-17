Росія відкликає ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань

Експерти не виключають, що Росія рухається шляхом підготовки нових ядерних випробувань.

https://glavred.net/world/rossiya-otzyvaet-ratifikaciyu-soglasheniya-o-zaprete-yadernyh-ispytaniy-10508983.html Ссылка скопирована

У РФ можуть відновити ядерні випробування / Колаж УНІАН , ua.depositphotos.com

У Росії заявили про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Рішення Кремля нібито викликане "безвідповідальним ставленням США до глобальної безпеки", сказав спікер Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє Reuters.

"В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - сказав він.

видео дня

Підкреслюється, що незважаючи на відкликання ратифікації, РФ залишиться стороною, яка підписала договір. Отже, Кремль продовжуватиме співпрацювати з організацією, яка підписала угоду про заборону випробувань, і з глобальною системою моніторингу, яка попереджає світ про будь-які ядерні випробування.

Відзначається, що нещодавно диктатор Володимир Путін заявив про те, що не може відповісти на питання про необхідність відновлення РФ ядерних випробувань після закликів деяких російських експертів з безпеки і законодавців провести випробування ядерної бомби для "попередження" Заходу.

Разом з тим в РФ також стверджують, що відкликання ратифікації не означає, що Москва збирається провести випробування ядерної бомби. Однак експерти не виключають, що Росія рухається шляхом підготовки нових ядерних випробувань.

Раніше повідомлялося про те, що Росія готується відновити випробування ядерної зброї. Росія прокладає шлях до проведення ядерних випробувань, крок, який різко посилить напруженість із Заходом.

Нагадаємо, раніше експерт розкрив несподіваний сценарій капітуляції Кремля. РФ повинна бути позбавлена ядерного арсеналу, впевнений Михайло Гончар.

Нагадаємо, раніше українців попередили про найгіршому сценарії ядерного удару. Росія взяла курс на подальше ядерне залякування заходу, вважає Михайло Гончар.

Більше новин:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.