Генерал Маломуж пояснив, чи допоможуть успіхи ЗСУ на Харківщині організувати прорив на Херсонщині

Генерал Маломуж пояснив чи вийде у ЗСУ прорив на Херсонщині / Фото УНІАН

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж пояснивши в інтерв'ю Главреду, чому малоймовірний той факт, що командування російських окупантів буде знімати свої війська з Херсонщини і перекидати їх на північний схід - для того, щоб хоча б спробувати нівелювати успіхи ЗСУ в рамках контратаки на Харківщині.

"Росія зараз дуже ризикує втратити свої позиції на Херсонському напрямку, тому не буде знімати там сили і засоби. Тому що, якщо ми будемо мати перевагу над російськими військами на Херсонщині, ми знецінимо резерви РФ, що рухаються з Криму, фактично ми створимо передумови для оточення цього угруповання, включаючи Херсон. А це передумови для того, щоб Херсон був звільнений навіть без штурму. Ці фактори РФ враховує", - говорить він.

Як вважає Маломуж, якщо командування окупантів почне забирати свої війська з Херсонщини, це означатиме, що Регіон ними зданий.

"Якщо Росія спробує забрати частину резервів з Херсонщини це означатиме фактично здачу нею цього регіону. А це ж дуже потужні комунікації з Кримом, перекриття шляху угрупованням, які мали вихід на Чонгар і далі в Крим, де вони могли б відступати. Тому сьогодні для РФ утримати Херсон надзвичайно важливо. Російське керівництво сьогодні найбільше стурбоване тим, щоб Херсон жодним чином не здати і не дозволити нам вийти на перешийок з Кримом.Тому можна очікувати, що Росія не тільки не буде знімати там сили, але і буде посилювати ті, що є, відправляючи резерви 3-го армійського корпусу через Кримський міст і територію Криму до Херсона", - сказав він.

Звільнення окупованих територій

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

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