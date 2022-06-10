Перелом буде у липні-серпні: ЗСУ отримають зброю і підуть у масштабний контрнаступ – Маломуж

ЗСУ можуть вдарити по позиціях військ РФ на Херсонщині та Запоріжчині - Маломуж / Колаж Посольство США в Україні, Главред

Армія Україні завдає правильних точкових ударів по угрупованнях військ Росії. Окупанти активно працюють по Сєвєродонецьку, Лисичанську та Луганській області – Путін ставив їм завдання миттєвого захоплення цих територій, але плани не реалізовані. Українським військам потрібні постачання ракетних комплексів від Заходу. Йде підготовка резервів. Переломний момент на користь Києва може статися у липні-серпні. Тоді з'явиться достатня кількість зброї і ЗСУ зможуть перейти в контрнаступ. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж.

У ефірі каналу Еспресо він сказав про те, що українські війська діють правильно, завдаючи точкових ударів по ворожих угрупованнях. Кремль ставив завдання окупантам відразу захопити Донбас, проте їхні плани провалюються.

читайте такожЛенд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ – Жданов"ЗСУ сьогодні роблять досить правильні точкові удари по угрупованнях ворога. Окупанти сконцентрували увагу на Сєвєродонецьку, Лисичанську та Донецькій області в цілому. Путін ставив завдання своїм військовим захопити ці території миттєво. Спочатку до 9 травня, потім до 10 червня, а наразі вже до 22 червня. Цього не виходить зробити окупантам", - зазначив Маломуж.

За його словами, наразі російська окупаційна армія перекидає сили з Запоріжчини та Херсонщини для досягнення успіху під Сєвєродонецьком. Цілком імовірним буде сценарій нанесення ударів по тих ослаблених ворожих позиціях. Такий варіант буде найбільш оптимальним допоки, доки Україна не отримає озброєння від Заходу в потрібному обсязі.

"Вони перекидають свої сили із Запорізької та Херсонської області, щоб досягти успіху під Сєвєродонецьком. Тому зараз будуть логічними контрбатарейні удари на тих ділянках, де ворог зняв частину своїх військ. Допоки ми не отримуємо достатньої кількості озброєння від наших партнерів, це буде найкращим варіантом", - пояснив генерал.

Також він додав, що Україна очікує на ракетні комплекси і повинна працювати над розвитком свого військово-промислового комплексу для знищення ворога. Переломний момент може статися у липні – серпні - коли з'явиться достатньо одиниць військової техніки, ЗСУ зможуть перейти в контрнаступ.

"Нам потрібні ракетні комплекси, яких ми вже чекаємо від наших партнерів. Однак не слід забувати і про вітчизняний ВПК. Ми теж повинні працювати над створенням вітчизняної зброї, зокрема ракетних комплексів, щоб знищити ворога. Наразі в Україні готуються резерви. Ми матимемо чисельну перевагу над ворогом, однак нам потрібна зброя, в якій ворог нас перевершує. Тому, на мою думку, переломний момент на користь ЗСУ буде у липні-серпні цього літа, коли у нас з'явиться достатня кількість зброї", - підкреслив Микола Маломуж.

Дивіться відео Главред – які військові літаки Україні можуть передати США

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський 7 червня сказав, що війська України наразі не готові йти в повномасштабний контрнаступ на зайняті окупантами РФ позиції. Українським військовим підрозділам не вистачає зброї. У загарбників зараз більше зброї, а Україна прагне зберегти життя своїх воїнів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що ЗСУ для реалізації сценарію з контрнаступу потрібно багато зброї. На його думку, це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна відчуває проблеми зі зброєю і потребує посилення військової допомоги з боку Заходу. Склалася ситуація, коли у Росії серйозна перевага з артилерії на Донбасі. Без додаткових постачань ЗСУ буде складно зупинити просування військ РФ, не кажучи вже про перехід до контрнаступу.

Главред рекомендує: