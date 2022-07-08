"Поступово виснажують Росію": генерал розповів, скільки ще може тривати війна

Микола Маломуж / pixabay, Главред

Генерал армії України Микола Маломуж розповів, наскільки зацікавлений захід, в першу чергу, США і Великобританія в якнайшвидшому закінченні війни перемогою України і скільки ресурсів залишилося у РФ для війни в Україні.

"Захід ще не довів Росію до того стану, в якому він був зацікавлений. Слід визнати, що захід був зацікавлений, щоб війна тривала довше. Скажу прямо: якби на заході були дуже зацікавлені в тому, щоб зупинити війну, то вже в березні було б укладено угоду. Але - на умовах Росії. І Путін був би змушений піти з України, за винятком "ЛНР", "ДНР" і Криму, ці території були б винесені за дужки. На таких умовах і Путін був готовий зупинитися, заявивши про якісь перемоги: демілітаризацію, відмову України від вступу до НАТО. Тобто можна було зупинити війну, а далі зміцнювати позиції України і заходу щодо Росії в цілому", - розповів Маломуж в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Захід прагне, щоб путінський режим і Росія були підірвані якомога швидше.

"Тому був обраний шлях підтримки України, але видачі допомоги поступово. Якби підтримка надавалася швидко і багато, то війна б скоро припинилася, Путін би зберігся при владі, і Росія стала б накопичувати потенціал", - говорить генерал.

Він зазначає, що РФ ще не виснажилася остаточно, і війна може тривати ще півроку-рік.

"Якщо ж війна триватиме кілька місяців-рік, це суттєво виснажить Росію. Під тиском санкцій Росія вже не зможе відновитися, а це означає фактично крах Росії, як свого часу Радянського Союзу. Тому в даній ситуації західні країни, активно підтримуючи Україну, поступово виснажують Росію. Однак РФ ще не виснажилася остаточно. Її ресурсів вистачить ще на півроку-рік, як мінімум. Після цього її може чекати те ж, що і Радянський Союз", - додав він.

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