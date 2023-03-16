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Гайдай зробив заяву про нову посаду посла в Казахстані

16 березня 2023, 19:55
Сергій Гайдай зазначив, що все може зміниться в будь-який момент, якщо вирішить так президент України.
Сергій Гайдай, Кабмін
Сергій Гайдай, Кабмін / УНІАН, соцмережі

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані.

Він повідомив, що на його місце, швидше за все, буде поставлена військова людина. А він тим часом займеться іншим "фронтом".

"Мене направлять на інший "фронт", в цьому випадку, я сподіваюся, що це буде дипломатична робота в іншому напрямку. Швидше за все, це буде Казахстан. Про це йшлося", - заявив Гайдай під час інтерв'ю з журналістом Василем Головановим.

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Однак він зазначив, що все може змінитися, якщо президент України Володимир Зеленський побачить його на іншому напрямку, за його словами, він без роздумів погодиться з рішенням президента.

Відставка Сергія Гайдая - що відомо

Відставка Сергія Гайдая пов'язана з призначенням його послом у Казахстані. За даними обізнаних джерел, Казахстан повинен надати агреману на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, запланованих на 19 березня.

Як пише LB.ua, на місце Гайдая Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.

Раніше ЗМІ писали, що відразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

25 січня був звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

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