Гайдай йде: Кабмін погодив звільнення керівників Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

ЗМІ повідомляють, що на місце Сергія Гайдая Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.

Сергій Гайдай, Кабмін / УНІАН, соцмережі

Кабінет міністрів на засіданні 14 березня погодив звільнення з посад керівників Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Як повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук:

Сергій Гайдай буде звільнений з посади голови Луганської ОВА;

Максима Марченко - з посади голови Одеської ОВА;

Сергій Гамалій - з посади голови Хмельницької ОВА.

Відставка Сергія Гайдая - що відомо

Відставка Сергія Гайдая пов'язана з призначенням його послом в Казахстані. За даними обізнаних джерел, Казахстан повинен надати агреману на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, запланованих на 19 березня.

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Як пише LB.ua, на місце Гайдая Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.

Раніше ЗМІ писали, що відразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

25 січня був звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

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