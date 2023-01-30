Чистки у Кабміні: 8 міністрів можуть залишитися без посад - ЗМІ

Деякі прізвища перебувають у списку "на виліт" вже багато місяців, тому не факт, що найближчим часом всі міністри залишаться без крісел.

ЗМІ опублікували список претендентів "на виліт" з Кабміну / УНІАН

Одразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це пише РБК-Україна.

За словами джерел видання, перестановки в Кабміні в основному стопоряться через відсутність кадрового резерву.

На фоні корупційних скандалів і відставок в уряді минулого тижня пішли чутки і про те, що навіть прем'єр-міністр Денис Шмигаль може залишитися без посади. Але співрозмовники видання запевняють, що про зміну глави Кабміну не йдеться.

РБК-Україна опублікувало список претендентів "на виліт":

міністр енергетики Герман Галущенко;

міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін;

міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт;

міністр ветеранів Юлія Лапутіна;

міністр освіти Сергій Шкарлет;

віце-прем'єр і міністр реінтеграції Ірина Верещук;

міністр екології Руслан Стрілець;

міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Деякі прізвища перебувають у списку "на виліт" вже багато місяців, тому не факт, що найближчим часом всі міністри залишаться без крісел.

Зазначається, що частково ці перестановки пов'язані із загальним скороченням Кабміну і злиттям міністерств, а комусь довго не можуть знайти адекватного наступника.

Як повідомляв Главред, 23 січня президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, яка поширилася в мережі щодо кадрових змін. Він також анонсував нові відставки.

24 січня заступник міністр оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання підтримав глава Міноборони Олексій Резніков.

Також вранці 24 січня на сайті президента був опублікований указ про відставку Кирила Тимошенка.

В той же день Кабмін ухвалив рішення про звільнення 5 голів ОВА (Сумської, Київської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей), а також 4 заступників міністрів.

25 січня було звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

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