Війська РФ наступають на Луганщині, окупанти хочуть дійти до Лиману - Гайдай

Обстановка в Луганській області залишається важкою, проте ЗСУ стримують ворога і продовжують контролювати ситуацію, сказав глава ОВА Сергій Гайдай.

ЗСУ відбивають атаки ворога на Луганщині і навіть вражають унікальну військову техніку росіян - Гайдай / Колаж Facebook С. Гайдай, УНІАН, Міноборони РФ

В Луганській області сили оборони України відбивають атаки російських окупантів. Найбільше ворог атакує на Кремінському напрямку, там загарбники намагаються розвинути певний успіх. Однак ЗСУ контролюють ситуацію. Війська РФ планують дійти до Лиману. Про це розповів керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що ситуація в регіоні залишається важкою. Російські окупанти атакують і здійснюють обстріли на Кремінському напрямку. Однак ЗСУ відбиваються, контролюють обстановку і завдають ударів у відповідь.

"Ситуація залишається досить важкою, але повністю контрольованою силами оборони. Найбільша кількість обстрілів і атак залишається все ж на Кремінському напрямку. Там вони постійно б'ють з важких калібрів, атакують і підключають важку техніку, танки, не один, не два. Тобто там вони намагаються розвивати певний успіх на цьому напрямку, але як ЗСУ не важко, вони повністю контролюють ситуацію і навіть вражають унікальну техніку ворога, таку як "Термінатор", - сказав Гайдай.

За словами чиновника, ворожа російська армія має намір дійти до Лиману Донецької області.

"Але ми знаємо, що росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники", - нагадав Гайдай.

Також він додав, що в напрямку Сватового ситуація більш стабільна.

"Там не тільки ЗСУ розбивають російські підрозділи, але в деякій мірі і досягають успіху", - підкреслив Сергій Гайдай.

Ситуація в Луганській області

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що війська РФ на Луганщині можуть піти в наступ будь-якого дня після 15 лютого. Окупанти продовжують посилюватися на даному напрямку. Ворог незабаром завершує навчання мобілізованих, росіянам знадобиться 10 днів, щоб відправити нові резерви на фронт для наступальної операції.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перехопили ініціативу в Луганській області і почали там черговий великий наступ. Уздовж лінії Сватове-Кремінна темпи атак росіян збільшилися. За даними аналітиків, росіяни атакують оборонні рубежі ЗСУ і незначно просунулися вздовж адміністративного кордону Луганської та Харківської областей.

Пізніше керівник ОВА Луганщини Сергій Гайдай зазначив, що певне загострення в регіоні вже почалося. Фактично це частина масштабного наступу, який планували окупанти. Основний зусилля ворог сконцентрував на Кремінському напрямку.

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Наступ Росії: