Гайдай спростував фейк росіян про сотні заблокованих бійців ЗСУ на "Азоті" у Сєвєродонецьку

Гайдай спростував фейком росіян про сотні заблокованих бійців ЗСУ на" Азоті " у Сєвєродонецьку/ колаж фото t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

Інформація про те, що у промисловій зоні Сєвєродонецька у районі заводу "Азот" заблокована група українських військовослужбовців ‒ чистої води фейк російських пропагандистів. Про це написав на своєму Telegram-каналі луганський губернатор ОВВА Сергій Гайдай.

"Інформація про блокування заводу "Азот" ‒ брехня, поширювана російськими пропагандистами. Всі інші описані "деталі" - хвора фантазія. Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті", ‒ написав Гайдай.

Під "деталями", по всій видимості, губернатор Луганської області має на увазі повідомлення окупантів про те, що разом з українськими військовими на "Азоті" знаходяться і мирні городяни.

читайте такожОкупанти атакують Сєвєродонецьк і готують штурм Слов'янська - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше чиновники повідомляли про те, що російські окупанти продовжують штурмувати різні об'єкти в Сєвєродонецьку - щоб встановити повний контроль над містом і щоб заблокувати українські підрозділи в ньому.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

Як говорив радник керівник офісу президента Олексій Арестович, до того бійці групи спеціального призначення ЗСУ в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку імені Ахмата Кадирова кадировських найманців.

"Є такий полк Ахмат. Розвідгрупу цього полку наш спецназ в Сєвєродонецьку - в нуль приділили сьогодні. Багато подій чудових відбувається", - сказав чиновник.

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