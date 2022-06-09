Дедлайн посунувся: окупанти оголосили нову "дату захоплення Сєвєродонецька" – Гайдай

Окупанти оголосили нову "дату захоплення Сєвєродонецька" – Гайдай/ Луганська ВЦА, Суспільне

Російським окупантам ніяк вдається захопити місто Сєвєродонецьк на Луганщині, адже щоразу вони отримують сильну відсіч воїнів ЗСУ. Тому "дати захоплення міста", які собі визначають загарбники, постійно відкладаються.

Попередньою такою датою, яку встановили рашисти, було 10 червня. Проте тепер для них очевидно, що ніякого успіху вони до того часу не досягнуть. Тому вже визначили собі новий дедлайн. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі "24 каналу".

Новою датою, до якої окупанти намагатимуться захопити місто, буде 12 червня – так званий день Росії.

Проте, за словами Гайдая, у росіян не вийде просунутися вперед до встановленого часу.

"Я можу сказати, що будуть ще дати, і не одна. Але Сєвєродонецьк їм (окупантам, – ред.) в "їхні дати" не взяти взагалі ", – наголосив він.

Також голова Луганської ОВА додав, що українські бійці, які захищають місто та область, дуже мотивовані. Вони міцно триматимуть свої позиції.

Боротьба за Сєвєродонецьк триває. Зараз у місті ведуться вуличні бої. Російські окупанти постійно атакують артилерією промзону, яку контролюють української військові. Загарбники обстрілюють її із застосуванням потужних калібрів, крім цього вони б’ють з авіації.

Раніше Гайдай розповідав, що ситуація в Сєвєродонецьку Луганської області вкрай важка. За його словами, окупанти рівняють місто з землею, але захопити його у них не вийшло.

Також раніше повідомлялося, що російські військові намагаються обійти з флангу позиції українських захисників у Сєвєродонецьку. Вони хочуть це зробити, аби не потрібно було зустрічно форсувати річку Сіверський Донець.

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