"Зробили в нуль": спецназ ЗСУ "покришив" розвідгрупу кадирівців у Сєвєродонецьку

Українські партизани в Херсонській області підірвали авто з російським полковником.
Бійці групи спеціального призначення Збройних сил України в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку імені Ахмада Кадирова кадирівських найманців.
Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом і правозахисником Марком Фейгіним.
"Є такий полк Ахмад. Розвідгрупу цього полку наш спецназ в Сєвєродонецьку - в нуль зробив сьогодні. Багато подій чудових відбувається", - сказав радник глави ОП.
Крім того українські партизани в Херсонській області підірвали авто з російським полковником і ще трьома військовослужбовцями.
"Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні в Херсонській області підірвали УАЗик з російським полковником і ще трьома військовослужбовцями. Нещодавно один хитрий російський "Урал" вирішив постріляти по Очакову з БМ-21 "Град" і виїхав гордо на позицію, але не доїхав. Щось з ним сталося. Партизани активізувалися наші і ось ніби добре воюють", - розповів Арестович.
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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.
Підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.
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