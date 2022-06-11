"Зробили в нуль": спецназ ЗСУ "покришив" розвідгрупу кадирівців у Сєвєродонецьку

Спецпризначенці ЗСУ / Фото: mil.gov.ua

Бійці групи спеціального призначення Збройних сил України в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку імені Ахмада Кадирова кадирівських найманців.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Є такий полк Ахмад. Розвідгрупу цього полку наш спецназ в Сєвєродонецьку - в нуль зробив сьогодні. Багато подій чудових відбувається", - сказав радник глави ОП.

Крім того українські партизани в Херсонській області підірвали авто з російським полковником і ще трьома військовослужбовцями.

"Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні в Херсонській області підірвали УАЗик з російським полковником і ще трьома військовослужбовцями. Нещодавно один хитрий російський "Урал" вирішив постріляти по Очакову з БМ-21 "Град" і виїхав гордо на позицію, але не доїхав. Щось з ним сталося. Партизани активізувалися наші і ось ніби добре воюють", - розповів Арестович.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.

Підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

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