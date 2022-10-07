Гайдай пояснив, яким чином налагодити відносини з мешканцями Луганщини

Гайдай пояснив, як налагодити відносини з жителями територій / РБК-Україна, скріншот

Відновити відносини з жителями Луганська та інших міст, які з 2014 року під російською окупацією буде вкрай складно. Для того, аби на 100% все було добре, потрібно сорок років, як по Біблії, - переродження двох поколінь.

"Це складне, звичайно, питання. І це важка буде історія відновлення відносин. У короткій перспективі, зрозуміло, немає сорока років, і треба зробити кілька кроків", - заявив голова Луганської обласної Військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай в інтерв'ю УНІАН.

Перший - однозначно потрібно зробити те, що не було зроблено з 2014 року – повністю закрити всі телеканали і радіоканали, які ведуть мовлення з території Росії, пропаганду повністю вимкнути.

Друге - не повторювати 2014 рік ще й у плані роботи з колаборантами. Всі колаборанти, всі помічники їх і помічники окупаційної влади, всі керівники, які добровільно пішли на співпрацю, всі мають понести відповідальність, причому максимальну, щоб неповадно було не те, що комусь сусідам або дітям, щоб навіть онукам їх неповадно було.

"І ніяких взагалі пощад в цьому плані. У нас демократична держава, розстріли у нас заборонені, але максимальні строки до довічного – абсолютно можлива історія. Це черговий момент", - зазначив Гайдай.

Третє - це асиміляція. Слід розробляти програми, потрібно доплачувати вчителям і лікарям, які приїжджатимуть з інших регіонів України.

"Повністю проукраїнських, патріотів, які будуть з певною індексацією зарплати, щоб був стимул людям кидати свої будинки і приїжджати в Луганську область, щоб таким чином відбувалася асиміляція. Розміщувати підрозділи Національної гвардії, військові бригади, які будуть приїжджати зі своїми сім'ями, діти будуть ходити в однакові школи, в однакові садки, і таким чином ми швидше зробимо асиміляцію, але все одно ми це не зробимо ні за півроку, ні за рік, ні за два", - попереджає Гайдай.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

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