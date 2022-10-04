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Ворог щосили готується до оборони Кремінної на Луганщині - Гайдай

4 жовтня 2022, 22:40

Кремінна - стратегічно важливе місто, оскільки звідти українські військові можуть наступати в сторону Старобільська.

Кремінна, російські військові
Росіяни готуються до оборони Кремінної / Радіо Свобода, Reuters

Російські окупанти вже розпочали підготовку до оборони Кремінної на Луганщині, там зосереджена велика кількість ворожих солдатів і масові мінування, йдеться в заяві голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він підкреслив, що Кремінна - стратегічно важливе місто, оскільки звідти українські військові можуть наступати і в бік Старобільська, і в сторону Рубіжного та Сєвєродонецька.

"У нас є інформація про те, що досить багато там окупантів і вони все мінують. Вони розкидають міни "пелюстки", мінують дороги, мінують будівлі. Ну тобто готуються до оборони або до того, аби уповільнити просування ЗСУ", - розповів Гайдай.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів по ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

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