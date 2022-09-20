У Луганську знищили 'депутата ЛНР': у Мережі розповіли про слід ФСБ

У Луганську ліквідовано бойовика Олега Попова / t.me/kazansky2017

В Луганську, окупованому російськими загарбниками, був знищений "депутат" "ЛНР","голова комітету Народної ради з питань державної безпеки і оборони" псевдореспубліки Олег Попов.

Про це в Telegram розповів відомий український блогер Денис Казанський.

"З "депутатом ЛНР" Олегом Поповим сталося щось недобре", - іронічно написав він.

Разом з тим в проросійських ресурсах поширюється версія про те, що Попов був ліквідований.

Відзначається, що замах на Попова було скоєно в ніч на понеділок, 19 вересня. При цьому окупанти спробували цю інформацію приховати.

Разом з тим в окремих Telegram-каналах терористів не виключають, що Попов був знищений на замовлення спецслужби РФ.

"Олег Попов, депутат ЛНР був убитий спецслужбами ЗС РФ під шумок з генпрокурором ЛНР. Прибирають неугодних, які боролися з корупцією в Республіці", – пишуть в коментарях.

/ t.me/kazansky2017

Нагадаємо, раніше в Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко. Відзначається, що вибух прогримів прямо в його кабінеті.

Читайте ще: