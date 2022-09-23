Звільнення Херсона чи Луганська: Фейгін назвав події, які призведуть до розпаду РФ

Фейгін назвав події, які призведуть до розпаду РФ/ ua.depositphotos.com, УНИАН

У країні-агресорці Росії через постійні військові провали в Україні спочатку можуть запуститися процеси напіврозпаду, а вже потім вони можуть підштовхнути РФ до повного розпаду.

Спочатку у регіонах дасть про себе знати тотальна недовіра до верхівки влади в РФ. Жителі регіонів почнуть "прокидатися" і ставити такі питання, які раніше вголос не ставили. Про це розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін в інтерв’ю Главреду.

"Напіврозпад передує розпаду. Напіврозпад – це коли центр вже не може керувати регіонами. Це не означає, що вони вже вийшли [зі складу РФ], але почнуться процеси, коли хтось, наприклад, у Якутську заявить про те, що там достатньо алмазів і навіщо їм сидіти під санкціями. Або в Татарстані нафта видобувається так само, як і в Башкортостані або Комі", – зазначає російський опозиціонер.

Такі процеси здатні запустити процес розпаду усієї Російської Федерації. А розпад – це вже буде щось оформлене, не важливо, військовим або політичним шляхом, каже Фейгін.

У регіонах можуть почати ставити питання, чому російська владна верхівка забирає у них гроші з податків і витрачає їх на війну проти України, або чому вони повинні відряджати чоловіків на війну. І це вже буде ознакою початку напіврозпаду.

Так як ситуація в РФ сильно погіршується як в економічному, так і в соціальному плані, то такі процеси можуть почати відбуватися уже зовсім скоро, зазначає правозахисник.

Він прогнозує, що підштовхнути до початку напіврозпаду Росії можуть певні події на фронті в Україні – такі як звільнення Херсона або Луганська.

"Це безпосередньо корелюється з ситуацією на фронті. Звільнення Херсона або Луганська як значущих, символічних об'єктів війни, безумовно, може моментально запустити цей процес. Тому що зараз ми бачимо запущений процес певного хаосу, помірної паніки, які викликані процесом відступу під натиском ЗСУ. Але мають відбутися якісь символічні події, які змінюють усе ставлення до війни та до російського керівництва", – наголосив Фейгін.

Раніше Фейгін заявив, що "перегрупування" підрозділів РФ в Харківської області було звичайним відступом і втратою раніше захоплених територій. При цьому деокупація практично всієї Харківської області вплинула на громадську думку в РФ.

Також Фейгін раніше наголосив, що Росія може вести цю війну, лише наступаючи. Якщо доведеться стояти і обороняти загарбані території, російські війська не зможуть цього зробити, і тоді для РФ усе буде скінчено.

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