Гайдай назвав напрямок на Донбасі, де окупанти зосередили головні сили

Окупанти продовжують штурмувати Луганщину і Донеччину - вони хочуть повністю захопити ці території, каже луганський губернатор Сергій Гайдай.
Російські окупанти продовжують штурмувати Луганську та Донецьку області - для того, щоб повністю захопити всю території цих областей. Про це у своєму Telegram-каналі написав луганський губернатор Сергій Гайдай.
"У росіян значні втрати, але вони наполегливо атакують з Попаснянського напрямку в бік Бахмута", – говорить керівник Луганської ОВВА.
Але, пише чиновник, шлях на Бахмут проходить через Луганську область, де бійці ЗСУ дуже міцно тримають оборону.
Гайдай каже, що успіху окупантів не варто чекати, адже у них порушений морально-психологічний стан. Крім того, вони постійно втрачають своїх військових через марні атаки.
"З отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер важко засипати, бо можна не побачити Світанок. Як вчора в Первомайске. Або знайти тільки попіл замість складу зі зброєю", - говорить губернатор.
Війна Росії проти України на Донбасі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що війська РФ атакують сили оборони України на Донбасі. Загарбники здійснюють спроби витіснення українських військ з їх позицій на півночі областей.
Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що російська армія поки не може перейти в наступ на Донбасі. У окупантів не вистачає для цього сил і засобів. Після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська їх наступальна активність знизилася.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія поки не може піти на ескалацію війни проти України. Для цього у її військ немає сил і засобів. Окупанти зазнають труднощів, вони вже другий тиждень не можуть перейти до наступу на Донецькому напрямку.
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