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Гармаш пояснив, чому "звитяжні" плани Путіна до 9 травня вигідні Україні

13 квітня 2022, 01:36

Для України добре, якщо російські військові будуть вирішувати військові завдання, виходячи не з реальних можливостей, а орієнтуючись на якусь символічну дату.

війна, парад 9 травня
До 9 травня найімовірніше будуть приурочені серйозні бої / Фото Reuters

Російські окупаційні війська в Україні спробують домогтися якоїсь "перемоги" до 9 травня і саме до цієї дати найімовірніше будуть приурочені серйозні бої. Представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш вважає, що з одного боку добре, якщо російські військові будуть вирішувати військові завдання, виходячи не з реальних можливостей, а орієнтуючись на якусь символічну дату.

"Нам це вигідно, тому що вони будуть менш підготовлені. Вони будуть пускати в бій непідготовлених солдатів", - сказав Гармаш в інтерв'ю Obozrevatel.

За його словами, з Росії на територію Харківської та Донецької областей нібито завезли російських 19-річних пацанів-контрактників.

"Вони подивилися по телевізору, як російська армія "перемагає", подивилися, як їхні знайомі везуть "трофеї", награбовані в Україні, їм теж захотілося щось з цього отримати. Це погано для російських матерів, але добре для нас, тому що сюди йдуть непідготовлені люди. Росія кидає їх у бій для того, щоби до 9 травня доповісти Путіну, що він великий полководець і зміг перемогти страшну Україну", - зазначив Гармаш.

Як повідомляв Главред, якщо путінська армія програє в новій воєнній операції, яка планується на Донбасі, то Україна зможе диктувати Росії свої умови майбутнього співіснування під гарантії безпеки західних партнерів, якщо такі гарантії можливі, вважає журналіст Сергій Гармаш.

"Якщо вони програють на Донбасі, то нам не потрібно буде тимчасове перемир'я. Ми будемо гнати їх вже до території Росії", - сказав він.

10 квітня в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалося, адже там упродовж тривалого часу активно йдуть бої.

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