Військова катастрофа і нові звірства: РФ хоче хоч якоїсь "перемоги" в Україні до 9 травня - CNN

Політичні терміни війни можуть призвести до нових звірств з боку російських військ / Фото Reuters

Російські окупаційні війська в Україні спробують домогтися хоч якогось відчутного успіху у війні, який можна було б представити як "перемогу" до 9 травня.

Такі завдання поставлені Кремлем російській армії, пише CNN з посиланням на двох європейських чиновників.

Росія відзначає свято військовим парадом на Червоній площі та виступом президента Володимира Путіна. Офіційні особи кажуть, що за місяць до свята Росія перегруповує та перекидає свої сили на південний схід України з метою досягнення якоїсь регіональної перемоги.

Один з чиновників зазначив, що брак часу може призвести до помилок російських військ, які можуть посилитися проблемами логістики і моральними проблемами, з якими вони вже стикаються.

Другий європейський чиновник заявив, що політичні терміни війни можуть призвести до "військової катастрофи". Але це також може призвести до нових звірств з боку російських військ.

"Запах цих військових злочинів висітиме над цими російськими збройними силами ще довгі роки", - зазначив співрозмовник телеканалу.

читайте такожРФ наступатиме, поки її не зупинять: експерт назвав кінцеву мету Кремля у війні в Україні

Як повідомляв Главред, російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова. Про це заявив начальник розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, російські військові передусім планують наступати на Харків.

"Вони спробують добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ", - сказав Буданов.

Тим часом у Вашингтоні фіксують ознаки того, що Росія має намір набрати понад 60 тис. військових, щоби поповнити свої резерви і мобілізувати їх на нову фазу вторгнення на територію України. Інформації щодо рівня бойової підготовки резервів на даний момент немає. Враховуючи проблеми з логістикою і забезпеченням, навряд чи вони зможуть швидко посилити військове угруповання росіян на сході, заявили в Міністерстві оборони США.

Інші новини: