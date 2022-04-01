Окупанти хотіли 9 травня проводити в Україні "парад перемоги", але різко передумали

Бойовий настрій путінських посіпак помітно впав.
Російські окупанти планували "відзначити свою перемогу парадом" 9-го травня. Зараз настрій загарбників не такий, як це було до вторгнення.
Путінські воїни, які зараз воюють на нашій землі - самі сміються над такими планами. Це випливає з розмов самих окупантів, які перехопивши СБУ.
Окупант, який зараз зі своїм підрозділом стоїть на Житомирщині вже не вірить у звитяжне для Росії завершення війни і єдине, про що мріє – повернутися додому.
Багато з них не витримують і шукають причини повернутися:"....тут старшина с'е * лся в Росію вже нах * й. Є дах тут таких. Чухнули, коли зрозуміли,що конкретно еб * шитий".
Деякі з них повертаються додому самовільно, незважаючи на те, що доведеться відсидіти у в'язниці.
Напомним, взятый в плен вблизи Горловки оккупант Андрей Рязанцев, которого украинцы в Сети прозвали "Чмоня", став новим, і вельми популярним, інтернет-мемом.
Також ми повідомляли, що під час допиту полонений російський окупант розповів, що після вторгнення в нашу країну їх командир наказав готувати мішки для своїх же трупів.
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