Окупанти хотіли 9 травня проводити в Україні "парад перемоги", але різко передумали / pixabay, соцмережі

Російські окупанти планували "відзначити свою перемогу парадом" 9-го травня. Зараз настрій загарбників не такий, як це було до вторгнення.

Путінські воїни, які зараз воюють на нашій землі - самі сміються над такими планами. Це випливає з розмов самих окупантів, які перехопивши СБУ.

Окупант, який зараз зі своїм підрозділом стоїть на Житомирщині вже не вірить у звитяжне для Росії завершення війни і єдине, про що мріє – повернутися додому.

Багато з них не витримують і шукають причини повернутися:"....тут старшина с'е * лся в Росію вже нах * й. Є дах тут таких. Чухнули, коли зрозуміли,що конкретно еб * шитий".

Деякі з них повертаються додому самовільно, незважаючи на те, що доведеться відсидіти у в'язниці.

Напомним, взятый в плен вблизи Горловки оккупант Андрей Рязанцев, которого украинцы в Сети прозвали "Чмоня", став новим, і вельми популярним, інтернет-мемом.

Також ми повідомляли, що під час допиту полонений російський окупант розповів, що після вторгнення в нашу країну їх командир наказав готувати мішки для своїх же трупів.

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