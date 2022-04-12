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"Трупи килимом встеляють вулиці": мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у місті

12 квітня 2022, 09:39

Військові путінської армії привезли в блокадний Маріуполь пересувне обладнання для кремації, щоби позбутися трупів жертв блокади.

Маріуполь, війна
У Маріуполі, як і раніше, залишаються приблизно 120 тис. людей, яким потрібні їжа, вода і ліки / Фото Reuters

З початку війни в Маріуполі через обстріли російськими військами загинули не менше 10 тисяч мирних жителів. При цьому кількість жертв може перевищити і 20 тисяч осіб, оскільки за тижні атак і поневірянь трупи маріупольців вже "встеляють вулиці килимами".

Про це заявив мер блокадного міста Вадим Бойченко інформаційному агентству Associated Press.

За його словами, в Маріуполі, як і раніше, залишаються приблизно 120 тис. людей, яким потрібні їжа, вода і ліки.

У розмові з журналістами по телефону чиновник звинуватив російських окупантів у тому, що вони впродовж декількох тижнів блокували в'їзд до Маріуполя конвоїв з гуманітарною допомогою, намагаючись приховати те, що відбувається від зовнішнього світу.

Бойченко сказав, що військові путінської армії дійсно привезли в Маріуполь пересувне обладнання для кремації, щоб позбутися трупів жертв блокади.

"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба та ці тіла спалюють", – розповів він.

Також мер зазначив, що російські сили доставили багато тіл у величезний торговий центр, де є складські приміщення і холодильники.

Зазначимо, Бойченко спілкувався зі ЗМІ з місця на підконтрольній Україні території за межами Маріуполя. Мер заявив, що у нього є кілька джерел, які й повідомили про спалювання трупів російськими військами в місті.

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто піддалося одним з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами, "знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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