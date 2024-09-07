Небезпека для України: в Німеччині росте рейтинг проросійських партій - Bild

Лише 19 відсотків опитаних громадян підтримують "Альтернативу для Німеччини".

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Рейтинг Шольца поступово падає / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

На тлі збільшення уваги до партій, дружніх до Росії, рейтинги правлячої коаліції у Німеччині продовжують падати.

Опитування соціологічного інституту INSA для Bild показало невтішні результати. У ньому йдеться про те, що, якби 2024 року відбулися вибори до Бундестагу, партії з коаліції ("Зелені", СДПН та ВДПН) здобули б лише 29 відсотків голосів. Це є мінімумом з осені 2021 року, коли вони й прийшли до влади.

Чотири роки тому вони отримали сумарно 52% голосів, зараз же одна з партій коаліції (ліберальна "ВДП") має рейтинг у чотири відсотки. Як повідомляє Bild, партія через це може не потрапити до Бундестагу, де для "проходу" необхідно 5%.

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Поки що ХДС/ХСС (31%) залишається головною опозиційною партією.

Однак, що грає явно не на руку Україні, обвинувачена в проросійській позиції партія "Союз Сари Вагенкнехт" також продовжує набирати популярність - згідно з опитуванням, вона б отримала 10% голосів виборців.

Лише 19 відсотків опитаних громадян підтримують "Альтернативу для Німеччини".

Для канцлера Олафа Шольца перспективи також не райдужні - серед усіх респондентів більшість - 70% - незадоволені його роботою. Окрім цього, 74 відсотки громадян бачать проблеми в роботі його уряду.

"Рамштайн-24" у Німеччині - що відомо Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США в місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина). Це буде перша зустріч майже за 3 місяці та вже двадцять четверта за рахунком. Востаннє союзники проводили переговори у форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 року в Брюсселі. Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун. Серед інших учасників Контактної групи - представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в боротьбі з широкомасштабною агресією РФ. Однією з головних тем "Рамштайна-24" буде зміцнення ППО. Анонсуючи засідання, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включно з можливостями протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

Німеччина та Україна - останні новини

Президент України Володимир Зеленський прибув 6 вересня на авіабазу Рамштайн для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі. За його словами, буде вестися "робота з партнерами щодо міцності України".

У Німеччині, на авіабазі НАТО Рамштайн, у п'ятницю, 6 вересня, відбулося 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Танки Leopard, потужні гаубиці та боєголовки для ЗСУ - про перші результати "Рамштайна" розповів Главред.

Нещодавно Шольц оголосив закупівлю 17 систем ППО для України. У Німеччині планується закупівля ще шести систем IRIS-T для Бундесверу, що майже вдвічі менше, ніж для Києва.

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