РФ примушуватимуть до миру: у Зеленського розкрили головні деталі плану перемоги

Партнери повинні разом з Україною стати на шлях примусу РФ до миру, впевнений Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк розкрив деталі плану перемоги / Колаж: Главред, фото: flickr, ОІП Президента України

Важливими акцентами українського плану перемоги є питання додаткових постачань озброєнь, а також політичний, дипломатичний і санкційний примус країни-агресора РФ, зокрема через країни Глобального півдня, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Не менш важливим також є перенесення війни на території ворога, для чого Україні необхідні далекобійні ракети, дрони, авіація у великому обсязі, наголосив він у коментарі Каналу 24.

За його словами, це може сприяти впливу на соціальні настрої всередині Росії, а також на сприйняття росіянами того, що відбувається.

При цьому важливим є акцент суб'єктності України, який передбачає суверенне право вступу в той чи інший військово-політичний блок.

"Тобто 4 складові: дипломатія, економіка, політика і військовий компонент. Чому військовий? Тому що Росія - це країна, яка не розуміє слова. Її можна тільки змусити, зокрема через зміну соціальних настроїв. Це країна, яка може тільки ненавидіти або тільки боятися. Цього компонента "боятися" можна досягти завдяки великій кількості необхідних інструментів", - упевнений радник глави ОП.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Він також звернув увагу на те, що Україна вже розробила план перемоги і представила його країнам Заходу. Тепер партнери мають його підтримати і разом з Україною стати на шлях примусу Росії до миру.

"Це абсолютно реалістичний план, який побудований на аналізі того, що ми сьогодні бачимо на лінії фронту, з огляду на нанесення ударів українською зброєю по території Росії, з огляду на сухопутну операцію в Курській області і так далі", - каже представник ОП.

За його словами, у плані перемоги, крім частини, яку виконує Україна, також є частина, яку мають виконати наші партнери. Мовиться про види зброї та її кількість, скасування всіх неформальних заборон.

"Якщо партнери готові до цього повністю долучитися, то тоді зрозуміло, що план буде абсолютно дієвим. Логіка така: презентуємо тим, хто є партнером саме з ресурсної точки зору. А після цього, щоб говорити не про теорію, а про практику, - буде презентація для широкого загалу", - додав Подоляк.

Дивіться відео - деталі плану перемоги Зеленського:

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про використання Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії є виключно компетенцією окремих союзників. Про це він заявив журналістам після тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західних партнерів щодо безпеки та вступу до ЄС. Про це, коментуючи інформацію ЗМІ про готовність України до таких дій, заявив президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Як повідомлялося раніше, Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Його мають надати Україні до кінця 2024 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

/ Инфографика Главреда

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