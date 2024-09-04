Більше, ніж для захисту Німеччини: Шольц оголосив закупівлю 17 систем ППО для України

У Німеччині планується закупівля ще шести систем IRIS-T для Бундесверу, що майже вдвічі менше, ніж для України.

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Усі системи Україна має отримати до кінця 2025 року / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Olaf Scholz

У середу, 4 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських військових.

Як повідомляє Bloomberg, про це Шольц сказав під час візиту на військову базу біля міста Кіль. За його словами, для Бундесверу передбачена закупівля шести систем, які відіграватимуть ключову роль у зміцнені ініціативи Європи щодо протиповітряної оборони "Небесний щит".

Окрім цього 17 систем IRIS-T закуплять для України: 8 систем середньої дальності та дев'ять - малої. Зауважимо, що в України вже є 7 таких систем і за словами Шольца, вони допомогли збити більше 250 ракет, дронів та безпілотників країни-агресора Росії, що врятувало чимало життів.

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Відправка систем ППО в Україну планується у цьому і наступному році. До кінця 2024 року Україна має отримати по дві системи середньої та малої дальності, решта у 2025 році.

"Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється", - наголосив німецький канцлер.

Що таке Bloomberg? Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Допомога Німеччини Україні

Нещодавно повідомлялося, що Німеччина до кінця року має намір передати Україні десятки одиниць військової техніки. Йдеться про танки, системи протиповітряної оборони, бронемашини та інші озброєння.

Напередодні представник німецького міністерства фінансів Фабіан Лебер заявила, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно. Частково допомога Києву профінансується доходами, отриманими від заморожених активів Центробанку агресора Росії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Німеччина не буде скорочувати військову та економічну допомогу Україні і позиція офіційного Берліна в цьому питанні одностайна.

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