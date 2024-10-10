Припинення вогню в обмін на гарантії для України: Зеленський зробив різку заяву

Зеленський наголосив, що наступний саміт миру пройде у листопаді, однак остаточна дата його проведення все ще не визначена.

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Чи обговорюється припинення вогню в обмін на гарантії Заходу / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот із відео

Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західних партнерів щодо безпеки та вступу до ЄС. Про це, коментуючи інформацію ЗМІ щодо готовності України до таких дій, заявив президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, повідомляє Укрінформ.

"Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що сподівається на підтримку Франції, оскільки Україні бракує необхідного обладнання.

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Ще однією темою обговорення стало питання про надання дозволу на використання далекобійних боєприпасів.

Президент також додав, що Україна має дефіцит безпілотників для далеких дистанцій і наразі шукає матеріальні ресурси для внутрішнього виробництва, а також "певний дозвіл" від партнерів.

Зеленський підкреслив, що наступний мирний саміт заплановано на листопад, але конкретна дата ще не визначена, передає "Інтерфакс-Україна".

"План (План перемоги України - ред.) буде на столі (на саміті миру - ред.). Я не знаю дату, я думаю, ніхто не знає на сьогодні. Але ми підготуємо все, що ми вирішили, на початку листопада. План буде з усіма подробицями", - сказав Зеленський.

Що відомо про План перемоги України / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги України полягає в запрошенні країни до НАТО. На його думку, ухвалення такого рішення стане геополітичною поразкою для глави Кремля Володимира Путіна. Євроатлантична інтеграція Києва, на думку президента, є реальним шляхом до миру.

Він додав, що план перемоги буде представлений міжнародним партнерам, а після доопрацювання його оприлюднять.

Своєю чергою, італійське видання Corriere della Sera стверджувало, що Зеленський нібито готовий до припинення вогню без визнання втрати територій в обмін на гарантії безпеки від США та прискорене членство в ЄС. Проте радник президента Дмитро Литвин спростував цю інформацію, підкресливши, що головною метою залишається реалізація Формули миру для досягнення справедливого врегулювання конфлікту.

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