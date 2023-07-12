G7 планує затвердити гарантії безпеки для України: Зеленський зробив важливу заяву

Україні важливо, щоб ці гарантії безпеки були прийняті на шляху в НАТО, а не замість вступу в Альянс, наголосив український президент.

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Зеленський пояснив важливість гарантій безпеки для України/ Фото: president.gov.ua

Країни G7 у середу, 12 липня, у межах саміту НАТО можуть погодити гарантії безпеки для України. Це буде великим успіхом для нашої держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я б дуже хотів, що у нас сьогодні був успіх на саміті для всіх нас – для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей. Зокрема, гарантії безпеки, так важливі для людей. Гарантії безпеки на шляху в НАТО, а не замість (вступу в НАТО – ред.)", – наголосив Зеленський.

Президент України підтвердив, що країни G7 сьогодні можуть погодити гарантії безпеки для нашої держави.

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"Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити "Велика сімка". І я думаю, якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде дійсно таким важливим для нас, конкретним успіхом", – наголосив він.

Також український президент звернув увагу, що Україна поки що не має юридичних гарантій безпеки від партнерів. Наші партнери показують свою підтримку у фінансовій та оборонні площині, а також накладаючи санкції на країну-агресорку Росію.

Таким чином документ про гарантії безпеки для України, який сьогодні можуть прийняти партнери, може стати першим подібним юридичним документом.

"А потім вже Україна буде мати документи з кожною з держав-гарантом безпеки. І там будуть всі ті речі, які маємо, або яких нам не вистачає. Ці речі будуть на двосторонньому рівні. Цей документ дає можливість долучитися іншим партнерам, окрім країн "сімки", – наголосив Зеленський.

Другий день саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський 12 липня у другий день саміту НАТО бере участь у першому інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО. Там обговорюють оборону, безпеку, зброю, формулу миру президента України. Також перед цим відбулися двосторонні зустрічі з союзниками. На полях саміту Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен здивував заявою. За його словами, Україні не можна надіслати запрошення приєднатися до НАТО, поки йде війна. Але, за словами Блінкена, Україна досягла реального прогресу для членства в НАТО.

Раніше повідомлялося, що довгострокові гарантії безпеки для України підготовлені групою країн G7. Відповідне рішення вже оформлено і майже узгоджено. Вони можуть стати кроком до завершення поточної фази війни і їх вже називають історичними. Підписання відбудеться в середу у Вільнюсі на полях саміту НАТО, повідомила прес-служба уряду Великої Британії.

Нагадаємо, Німеччина дасть Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot і ракети до них. До такої домовленості дійшли президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час двосторонньої зустрічі у межах саміту НАТО у Вільнюсі. Також Україна домовилася з Австралією про новий оборонний пакет, у якому будуть, зокрема, 30 бронеавтомобілів Bushmaster.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на саміті Альянсу у Вільнюсі. Вони провели спільну пресконференцію.

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