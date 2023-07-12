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Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: важливі подробиці саміту

Ангеліна Підвисоцька
12 липня 2023, 13:27 оновлено 12 липня, 14:28
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Зеленський заявив, що очікує ефективну роботу від Ради Україна-НАТО.
Столтенберг, Зеленський
Зеленський і Столтенберг проводять прес-конференцію на саміті НАТО / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на саміті Альянсу у Вільнюсі. Вони провели спільну пресконференцію.

"Розпочав зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сьогодні перше засідання Ради Україна-НАТО. Ми разом зробимо все, щоб все пройшло ефективно", - написав Зеленський в Twitter.

Під час пресконфереції Столтенберг заявив, що Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли. Він додав, що вступ України до НАТО надалі допоможе стримувати агресію Росії.

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"Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли. Всі члени погодилися, що Україна стане членом Альянсу, тому усунули План дій щодо членства. Це змінить шлях від двоетапного процесу до одноетапного. Ми запросимо Україну в НАТО, коли союзники погодяться, що вимоги виконані. Україна отримає довгострокові гарантії безпеки", - сказав Столтенберг.

Результати саміту не ідеальні

Зеленський назвав результати саміту хорошими, але вказав на одне "але".

"Результати саміту хороші, але якби було запрошення (в НАТО - Главред), вони були б ідеальними", - сказав Зеленський.

Водночас Столтенберг нагадав, що Україна отримає запрошення, коли всі члени Альянсу погодяться, що всі умови були виконані.

Україна не стане членом НАТО під час війни

Президент Володимир Зеленський зазначив, що він не очікує, що Україна стане членом НАТО, поки триває війна. Водночас він побачив чіткі сигнали, які вказують на те, що Альянс готовий бачити Україну у своєму складі.

"Ми адекватні люди, ми розуміємо, що деякі дійсно бояться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче світової війни. Це зрозуміло і логічно ... Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО коли дійсно відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі", - заявив президент.

Запрошення в НАТО - важливий момент

Попри те, що наразі Україна не може стати членом НАТО, запрошення в Альянс стало б дуже важливим моментом, говорить Зеленський. Цей сигнал можна порівняти з моментом кандидатства України в ЄС.

"Що стосується запрошення, я розумію що це технічний сигнал, але якщо ми подивимося на це, як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене як для президента це був дуже важливий момент ... Є потужний сигнал для Росії: Україна не член якогось іншого Союзу, а хоче бути членом конкретного Європейського Союзу. І буде конкретно незалежною державою. Що стосується запрошення, це також є сигналом", - сказав Зеленський.

Україна потрібна НАТО не менше, ніж НАТО Україні

Володимир Зеленський відверто заявив, що Україна потрібна НАТО так само як і НАТО Україні. При цьому він згадав президента США Джо Байдена і додав, що він не хоче доводити йому, що Україна повинна бути в НАТО.

"Я не збираюся знаходити аргументи для того, щоб президент Байден бачив нас в НАТО. Я вважаю, що ці аргументи повинні бути взаємними, тому що це безпека європейського континенту і східного флангу НАТО. Я вважаю, що ми потрібні НАТО не менше, ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Упевнений, що після війни Україна буде в НАТО", - сказав Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 11 липня заявив, що Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

Інші новини:

НАТО Володимир Зеленський вступ до НАТО Йенс Столтенберг
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