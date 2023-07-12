УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Другий день саміту: всі подробиці про цілі Зеленського та очікування від НАТО

Ангеліна Підвисоцька
12 липня 2023, 10:52 оновлено 12 липня, 11:21
998
Володимир Зеленський заявив, що приїхав на саміт за трьома речами. Серед них запрошення в НАТО і не тільки.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО / Колаж: Главред, фото: РБК-Україна, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса і візьме участь у першому інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

"Будемо говорити про оборону, безпеку, зброю, формулу миру президента України Володимира Зеленського", - написав Єрмак.

Повідомляється, що в цей день відбудуться двосторонні зустрічі з союзниками. На полях саміту Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

відео дня

Очікування Зеленського

Володимир Зеленський відкрито заявив, що приїхав на саміт до Вільнюса за 3 речами. Одним із пріоритетів для України є нові пакети військової допомоги.

"Друге - вважаю, це запрошення в НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення в той час, коли ситуація з безпекою це дозволить", - написав Зеленський у своєму Telegram.

Що стосується третього пункту, то президент хоче обговорити гарантії безпеки України на шляху до НАТО.

Володимир Зеленський, саміт НАТО
Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО / фото: РБК-Україна

Зустрічі Зеленського

Президент України планує зустрітися на полях саміту з президентом США Джо Байденом. Він хоче обговорити питання прискорених поставок зброї, ураження РФ і готовність Заходу до цього.

Також Зеленський проведе спільний брифінг з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Відомо, що Зеленський вже провів двосторонню зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і німецькою делегацією.

Дивіться відео із зустрічі Зеленського з Шольцем:

Другий день саміту: всі подробиці про цілі Зеленського та очікування від НАТО
Зеленський зустрівся з Шольцем на саміті НАТО / фото: скріншот

Рада Україна-НАТО

Відомо, що в Альянсі називають Раду Україна-НАТО "новим спільним органом". На засіданнях розглядатимуть важливі питання, щодо євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО. Також там будуть консультуватися у випадку кризових ситуацій.

"Він передбачатиме спільні консультації, прийняття рішень і дій, а також слугуватиме механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною", — йдеться у комюніке саміту.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 11 липня заявив, що Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

Інші новини:

НАТО Володимир Зеленський Вільнюський саміт саміт у Вільнюсі саміт НАТО
Реклама

Головне за день

G7 дає "історичні" гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили формулу

G7 дає "історичні" гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили формулу

10:57 Світ
Другий день саміту: всі подробиці про цілі Зеленського та очікування від НАТО

Другий день саміту: всі подробиці про цілі Зеленського та очікування від НАТО

10:52 Політика
ЗСУ "перемелюють" резерви РФ і просуваються вперед на трьох напрямках фронту

ЗСУ "перемелюють" резерви РФ і просуваються вперед на трьох напрямках фронту

09:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:25

Не спішіть викидати: 2 найкращі способи, як виправити огірки, які вибухнули

10:57

G7 дає "історичні" гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили формулу

10:52

Другий день саміту: всі подробиці про цілі Зеленського та очікування від НАТОВідео

10:45

На спідометрі 240, а їде 120: чому виробники машин обманюють водіїв

10:09

Україну накриває нестабільна погода: будуть зливи, грози і пекельна спека

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:58

ЗСУ "перемелюють" резерви РФ і просуваються вперед на трьох напрямках фронту

09:55

Окупанти вдарили авіабомбою по селі в Харківській області

09:47

Тролебузіна і навіть Пофістав: топ-10 найсмішніших радянських імен

09:11

РФ вдарила "Шахедами" по об’єкту інфраструктури на Черкащині: є постраждалі

Реклама
09:05

"Ядерні бомби на Київ, Одесу і Харків": експерт оцінив загрозу удару РФВідео

08:52

Чому випадає волосся: чого не вистачає в організмі і що робити

08:36

Про це знають одиниці: навіщо насправді роблять отвір в ручці сковороди

08:30

В адміністрації Байдена обговорюють, чи можуть дати Україні ракети ATACMS – NYT

08:16

Путін у Ердогана вже в кишеніПогляд

08:11

ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні – ISW

07:30

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн: що увійде

07:05

Лише люди з найгострішим поглядом розгадають загадку: треба знайти павука у дровах

06:52

Україна має право вимагати і жорстко торгуватися з НАТОПогляд

06:40

Що означає слово "стельмах" і звідки пішло таке прізвище: Авраменко дав поясненняВідео

06:35

РФ атакувала Київ "Шахедами" другу ніч поспіль: подробиці

Реклама
05:00

Як доглядати за обличчям після 60 років: 9 порад, які продовжать молодість

04:00

День Петра і Павла: що не можна робити 12 липня і кого привітати з Днем ангела

03:10

Чим обробити капусту від попелиці та гусениць: копійчаний засіб врятує урожай

02:45

Куди дивиться мама: 12-річна донька Бекхемів показала перше татуювання

02:15

"За державу прикро": експерт розповів про ймовірний палацовий переворот в РосіїВідео

01:35

Після палацового перевороту в РФ піднімуться Дагестан і Чечня – ЗолотарьовВідео

00:15

Була коханкою і терпіла побої: Христина Соловій розповіла про абьюзивні стосунки

00:14

"Вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори - президент Чехії

00:13

Навіщо 13 липня фарбувати яйця, як на Великдень: прикмети і що не можна робити

11 липня, вівторок
23:04

Несуться потужні зливи: синоптики розповіли, які 2 регіони України буде затоплювати

22:50

Путіну двічі на день доповідають про війну: Шойгу придумав нову казку

22:37

"Зеленському чітко дали відповідь": у США озвучили позицію щодо вступу України до НАТО

22:33

Народна депутатка від Слуги народу торгувала дозволом на перетин кордону

22:22

Колишня дружина Віталія Кличка похизувалась у сукні-"петрушці" на тижні модиВідео

22:08

"Більше зброї для наших воїнів": Зеленський назвав головну мету візиту на саміт НАТО

21:52

"Аморальний дегенерат": головний сержант "Магури" написав рапорт через командування

21:50

Який мед найкорисніший і смачний: 5 найкращих

20:44

"Переворот у ФСБ": Золотарьов розповів, що "поховає" владу ПутінаВідео

20:41

Купив одне - втратив інше: з 1 вересня переселенці залишаться без соцвиплат

20:10

У Бердянську ліквідували топ-генерала армії Путіна: в РФ підняли скандал

Реклама
19:45

Трусити буде ще кілька днів: найсильніша магнітна буря липня затягнулася

19:38

В чому головний результат саміту НАТО для УкраїниПогляд

19:34

11 країн сформували коаліцію для навчання українських пілотів на F-16 - Резніков

19:32

Під потужні овації та крики "Слава Україні": Зеленський зробив сильну заяву у Вільнюсі

19:07

Даша Квіткова похвалилася подарунком від колишнього чоловіка Микити Добриніна

18:58

"Загорілись паливний та зерновий термінали": Росія атакувала Одещину

18:35

Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано - СтолтенбергВідео

18:26

Зеленський вмовляє НАТО переписати підсумкове комюніке саміту - Guardian

18:09

"Знайомтесь із Френкі": Борис Джонсон увосьме став батьком

17:50

Експерт Гліб Репіч показав, скільки мікробів у шаурмі: невтішний результатВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти