Другий день саміту: всі подробиці про цілі Зеленського та очікування від НАТО

Володимир Зеленський заявив, що приїхав на саміт за трьома речами. Серед них запрошення в НАТО і не тільки.

https://glavred.net/politics/vtoroy-den-sammita-vse-podrobnosti-o-celyah-zelenskogo-i-ozhidaniyah-ot-nato-10485010.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО / Колаж: Главред, фото: РБК-Україна, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса і візьме участь у першому інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

"Будемо говорити про оборону, безпеку, зброю, формулу миру президента України Володимира Зеленського", - написав Єрмак.

Повідомляється, що в цей день відбудуться двосторонні зустрічі з союзниками. На полях саміту Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

відео дня

Очікування Зеленського

Володимир Зеленський відкрито заявив, що приїхав на саміт до Вільнюса за 3 речами. Одним із пріоритетів для України є нові пакети військової допомоги.

"Друге - вважаю, це запрошення в НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення в той час, коли ситуація з безпекою це дозволить", - написав Зеленський у своєму Telegram.

Що стосується третього пункту, то президент хоче обговорити гарантії безпеки України на шляху до НАТО.

Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО / фото: РБК-Україна

Зустрічі Зеленського

Президент України планує зустрітися на полях саміту з президентом США Джо Байденом. Він хоче обговорити питання прискорених поставок зброї, ураження РФ і готовність Заходу до цього.

Також Зеленський проведе спільний брифінг з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Відомо, що Зеленський вже провів двосторонню зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і німецькою делегацією.

Дивіться відео із зустрічі Зеленського з Шольцем:

Зеленський зустрівся з Шольцем на саміті НАТО / фото: скріншот

Рада Україна-НАТО

Відомо, що в Альянсі називають Раду Україна-НАТО "новим спільним органом". На засіданнях розглядатимуть важливі питання, щодо євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО. Також там будуть консультуватися у випадку кризових ситуацій.

"Він передбачатиме спільні консультації, прийняття рішень і дій, а також слугуватиме механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною", — йдеться у комюніке саміту.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 11 липня заявив, що Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

Інші новини: