Буде більше ЗРК Patriot: Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Шольцем

Також Україна домовилася з Австралією про новий оборонний пакет, у якому будуть, зокрема, 30 бронеавтомобілів Bushmaster.

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Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Шольцем/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента України

Німеччина дасть Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot і ракети до них.

До такої домовленості дійшли президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час двосторонньої зустрічі у межах саміту НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня. Про результати зустрічі Зеленський повідомив у Telegram.

"Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцем. Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!", – розповів український президент.

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Перед переговорами з Шольцем Зеленський також зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, після чого заявив, що Канада нас розуміє щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Президент України не конкретизував, про що саме вдалося домовитися під час зустрічі, але зазначив: "Вдячний Джастіну і Канаді за посилення наших воїнів бронетехнікою. Є потужні домовленості".

Після переговорів з прем'єрміністром Великої Британії Ріші Сунаком Володимир Зеленський зазначив, що вони обговорили оборону, політику і спільну безпеку.

"Подякував за зброю, зокрема далекобійну зброю. Міцна підтримка України на шляху в НАТО. І готуємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже хороша зустріч!", – написав Зеленський.

Зустріч з прем’єрміністром Австралії Ентоні Албенізі завершилася домовленістю про новий потужний оборонний пакет, включно з 30 "Бушмастерами".

Після переговорів з прем’єрміністром Нідерландів Марком Рютте зеленський зазначив, що "на серпень домовились почати підготовку пілотів" і про те, що країни наближають "рішення щодо сучасної авіації для України".

"Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії. Дякую за підтримку на шляху в НАТО – як щодо запрошення, так і щодо гарантій безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі", – написав Зеленський у Telegram після цієї зустрічі.

Другий день саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський 12 липня у другий день саміту НАТО бере участь у першому інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО. Там буде йти мова про оборону, безпеку, зброю, формулу миру президента України. Повідомляється, що в цей день відбудуться двосторонні зустрічі з союзниками. На полях саміту Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен здивував заявою. За його словами, Україні не можна надіслати запрошення приєднатися до НАТО, поки йде війна. Але, за словами Блінкена, Україна досягла реального прогресу для членства в НАТО.

Раніше повідомлялося, що довгострокові гарантії безпеки для України підготовлені групою країн G7. Відповідне рішення вже оформлено і майже узгоджено. Вони можуть стати кроком до завершення поточної фази війни і їх вже називають історичними. Підписання відбудеться в середу у Вільнюсі на полях саміту НАТО, повідомила прес-служба уряду Великої Британії.

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