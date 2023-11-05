Скандал з побиттям військового у Києві отримав продовження: у бійця була контузія

На предмет сп'яніння військового ніхто не перевіряв, вказують у ДПСУ.

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Поліція натомість стверджує, що військовий був напідпитку / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Нацполіція

У військовослужбовця прикордонної служби, який поконфліктував з поліцією у Києві, була контузія, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УНІАН.

Він зазначив, що прикордонна служба виступає за об’єктивність перевірки відносно ситуації, що трапилася між поліцейськими та їхнім військовослужбовцем.

ДПСУ також розпочала службову перевірку для того, щоб з’ясувати всі деталі і обставини події.

відео дня

Демченко пояснив, що військовий проходив військово-лікарську комісію у Києві, оскільки отримав на фронті акубаротравму (контузію).

З Києва військовий мав від'їжджати потягом, в районі залізничного вокзалу він перебував у комендантську годину, підтвердив Демченко.

У ДПСУ наголосили, що щодо їхнього бійця, на адресу якого лунали звинувачення у нібито сп'янінні, не було проведено медичного обстеження.

Побиття військового у Києві

Напередодні у Мережу виклали відео з конфліктом між військовим та поліцейським. Подія сталась у Києві. Як стверджували у поліції, боєць ЗСУ порушив комендантську годину і начебто був напідпитку.

На відео видно, як словесна перепалка між чоловіками раптом переходить у бійку. Поліцейський виштовхує військового з приміщення - той влітає у стінку і падає. Правоохоронець вигукував: "У тебе є проблема". Присутні у відділенні ніяк не відреагували на побачене.

ЗМІ згодом дізналися, що потерпілим є штурмовик Сергій. На фронті він отримав серйозне поранення, однак протягом всього дня вів стрілецький бій і втримав зайняті позиції. До Києва чоловік прибув, щоб пройти військово-лікарську комісію.

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