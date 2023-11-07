"Не має права відкривати рот": Ярош жорстко висловився після зашквару Фаріон

Командувач Української добровольчої армії закликав українців до єдності.

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Дмитро Ярош зробив заяву після висловлювань Ірини Фаріон / Колаж: Главред, Фото: Facebook / dyastrub, скріншот

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош опублікував коментар після скандальної заяви екс-нардепа Ірини Фаріон з образами на адресу бійців бригади Азов.

Український командир закликав до єдності і підкреслив, що політичні та ідеологічні розбіжності зараз нічого не варті.

"Ніхто з цивільних не має ніякого права відкривати свій рот на тих, хто на фронті захищає Україну", — написав він у соцмережах.

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Командувач УДА також переконаний в тому, що ніякі політичні, партійні, ідеологічні та інші розбіжності зараз не варті нічого.

"Ніщо нас, українців, не повинно розділяти. Зараз важливо одне - зберегти націю і перемогти в нашій священній війні за незалежність. Все інше - від лукавого і гра на руку одвічного ворога. В єдності нації - сила і майбутня Перемога!",- додав Ярош.

Раніше Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Нагадаємо, раніше Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників з бригади "Азов". На її думку, ці бійці порушують законодавство, яке зобов'язує розмовляти українською мовою.

"Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме українською мовою? Вони такі великі патріоти, покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила екс-нардеп.

Раніше Фаріон "оцінила" людей, які не говорять українською мовою. Ірина Фаріон заявила, що людина, яка не знає своєї мови - "зрадник" і "не людина".

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