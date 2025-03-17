"Фундаментальні речі": Сибіга назвав "червоні лінії" на мирних переговорах

Міністр пояснив, що про ці фундаментальні речі знають усі партнери України.

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Сибіга назвав "червоні лінії" на мирних переговорах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Сибіга:

Перше: це територіальна цілісність і суверенітет України

Друге: жодна країна не має вето на вибір українського народу

Третє: Україна не обговорює обмеження своєї армії

На будь-яких майбутніх мирних переговорах для України залишаться незмінними три принципових питання, які є "червоними лініями" і не підлягають обговоренню. Про це заявив міністр закордонних справ країни Андрій Сибіга, пише РБК-Україна.

"Я не люблю це визначення. Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Перше - це територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій. Друге, жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах. Або це Європейський союз, або це НАТО", - пояснив він. відео дня

За словами Сибіги, третім питанням, яке не буде обговорюватися, є обмеження обороноздатності та можливостей армії, на які Україна не погодиться. Міністр пояснив, що про ці фундаментальні речі знають усі партнери України.

"Росія має бути притягнута до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані в нашій "формулі миру", вони відображають ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Фундаментальні речі, принципові для нас, - це "нічого про Україну без України", "нічого про Європу без Європи". І ми тут теж маємо підтримку", - підсумував Сибіга.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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