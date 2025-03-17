Трамп у цейтноті: Жданов оцінив, чи є шанс укласти перемир'я в Україні

Путін чітко дав зрозуміти, що позиція Російської Федерації незмінна.

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Олег Жданов сказав, чи вийде досягти припинення вогню в Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Головні тези:

Путін "обламав" зусилля США

РФ хоче ліквідації державності України

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов не вірить, що припинення вогню і перемир'я можливі, оскільки для цього необхідне втручання третьої сторони.

Кремль називає передумовою для припинення вогню усунення причин війни, при цьому російський диктатор Володимир Путін їх не називає.

"А головною причиною, на його думку, є наявність української державності. Взагалі, ідея про припинення вогню - це утопія на сьогоднішній день. Адже без втручання третьої сторони як посередника, всі ці розмови ні про що. Тим паче, на пресконференції Путін чітко дав зрозуміти, що позиція Російської Федерації незмінна: якщо зупиняти вогонь, то назавжди, а, крім того, це має усунути першопричини війни. А фактично це означає, що ми повинні підписати Стамбульський договір", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, першопричина в розумінні Росії - це наявність державності України.

"Путін хоче, щоб Україна була нейтральною. А статус нейтральності спричинить скорочення української армії - нейтральній державі немає потреби мати сильну і численну армію. Також залишаються й інші пункти: денацифікація у вигляді допуску проросійських партій до виборів в Україні, закріплення російської мови як вільної мови спілкування в нашій країні, а в перспективі як другої державної, тощо", - сказав Жданов.

Експерт додав, що зараз цікаво спостерігати за Трампом, який перебуває "в цейтноті".

"Американська делегація 9 годин узгоджувала з Україною свою позицію, було два раунди переговорів, із перервами. У підсумку все погодили, і ми погодилися навіть на забаганку Сполучених Штатів - припинення вогню на 30 днів. А Путін усе це обламав однією фразою: якщо припиняти вогонь, то назавжди, і з усуненням першопричини. А усунення першопричини - відмова України від територій", - сказав Жданов.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів про провал плану Трампа про припинення вогню:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України, тому російська окупаційна армія може використати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. На думку аналітиків, відновлення російського наступу, найімовірніше, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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