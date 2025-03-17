Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Примус РФ до перемир'я: Сибіга назвав головні важелі США

Олексій Тесля
17 березня 2025, 10:42оновлено 17 березня, 13:53
792
Андрій Сибіга наголосив на важливості дипломатичного тиску на агресора.
Сибіга, армія РФ
Андрій Сибіга прокоментував питання досягнення перемир'я / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Фото: Міноборони РФ

Головне:

  • США можуть застосувати нові санкції проти РФ
  • Необхідний дипломатичний тиск на агресора для досягнення миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував імовірний сценарій примусу країни-агресора РФ до перемир'я в Україні.

У разі відмови Росії від пропозиції про перемир'я США можуть застосувати нові санкції, підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

відео дня

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив на важливості дипломатичного тиску на агресора для досягнення миру і зауважив, що американська сторона активно працює з Росією для отримання чіткої позиції з питань перемир'я.

Він каже, що українська сторона виходить із того, що зараз Вашингтон проводить контакти з російською стороною для отримання цієї позиції.

"Моя думка, що негативна відповідь, відмова російської сторони щодо цієї пропозиції презюмує можливість застосування необхідних елементів тиску на росіян для досягнення миру", - зазначив очільник МЗС.

Сибіга також додав, що ключовими інструментами тиску є дипломатичні заходи, зокрема санкції, які можуть бути застосовані для досягнення бажаного результату.

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню. Володимир Путін висунув кілька ключових вимог для припинення бойових дій.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів. Якщо Росія відмовиться від тимчасового припинення вогню, має бути жорстка реакція президента США, зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

Читайте також:

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Сибіга Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Миротворці в Україні: в яких містах вони будуть розміщені та яке їх завдання

Миротворці в Україні: в яких містах вони будуть розміщені та яке їх завдання

16:22Війна
"Історичне рішення": Німеччина внесе правки до своєї конституції заради України

"Історичне рішення": Німеччина внесе правки до своєї конституції заради України

14:37Світ
Контрудари з обох сторін: ЗСУ перехоплюють у ворога ініціативу на Донеччині

Контрудари з обох сторін: ЗСУ перехоплюють у ворога ініціативу на Донеччині

13:05Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

"А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

Коли в Україну увірветься -13 градусів: синоптики назвали точну дату

Коли в Україну увірветься -13 градусів: синоптики назвали точну дату

Чого бояться колорадські жуки – як захистити картоплю без хімії та пестицидів

Чого бояться колорадські жуки – як захистити картоплю без хімії та пестицидів

У Трампа прямо сказали, які території будуть "ділити" Україна та РФ

У Трампа прямо сказали, які території будуть "ділити" Україна та РФ

Останні новини

16:22

Миротворці в Україні: в яких містах вони будуть розміщені та яке їх завдання

16:01

Водіїв можуть штрафувати за повільну їзду: де діє такий закон

15:48

"Потрібна третя сторона": Жданов дав тривожний прогноз щодо перемир'я в УкраїніВідео

15:44

РФ втратила на Покровському напрямку більше танків, ніж є у Бундесверу - ЗСУ

15:33

Як показати домашній кішці свою любов: три перевірені способи

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
15:22

Чоловік копав у своєму саду і був приголомшений знахідкою: що там було

15:00

Хлопець показав хитрий фокус із пральною машиною: вірусний лайфхак підкорив Мережу

14:49

"Прийнято невідкладні рішення": Зеленський провів нараду з військовими

14:37

"Історичне рішення": Німеччина внесе правки до своєї конституції заради України

Реклама
14:36

Чи потрібно прати новий одяг перед тим, як його носити: остаточна відповідь

14:32

УНІАН відзначає 32 роки й започатковує спеціальну відзнаку від читачів новини компанії

14:24

Відома українська акторка у важкому стані - діагноз

14:21

Сенсаційне розслідування проєкту "ТСН. Тиждень": журналістка отримала доступ до ДНК-аналізу родини путіна

13:50

Трамп хотів досягти перемир'я, тиснучи санкціями, але не на РФ - Жданов

13:45

Переговори Трампа з Путіним: у Кремлі зробили заяву і назвали дату

13:44

Садівників закликають розкласти фольгу у садах: у чому причина

13:37

У ЗСУ розповіли, чому Кремль намагається затягнути мирні переговори

13:11

5 знаків зодіаку, яких поважають і обожнюють оточуючі

13:10

Загадка, яка "зламає мозок": треба знайти павука всього за 5 секунд

13:05

Контрудари з обох сторін: ЗСУ перехоплюють у ворога ініціативу на Донеччині

Реклама
12:44

"Знеструмлено споживачів": РФ била БПЛА по енергооб'єктах у кількох областях

12:31

"Фундаментальні речі": Сибіга назвав "червоні лінії" на мирних переговорах

12:28

Слава Камінська висловилася про Україну - деталі

12:17

Україна може укласти договір про мир, але не з Путіним - Морозов

11:48

В Україні не виключили послаблення санкцій проти РФ і назвали умову – Politico

11:13

Трамп у цейтноті: Жданов оцінив, чи є шанс укласти перемир'я в УкраїніВідео

11:09

Китайський гороскоп на завтра 18 березня: Щурам - стрес, Мавпам - труднощі

10:54

Як правильно смажити рибу: під кришкою або без кришки

10:42

Примус РФ до перемир'я: Сибіга назвав головні важелі США

10:19

Завалить урожаєм: чим підживити малину навесні

10:13

"Цілий рік": Дмитро Комаров зробив важливу заяву

10:10

США виходять із міжнародної групи, що розслідує злочини РФ в Україні - NYT

09:47

У РФ заїкнулися про "гарантії" і назвали умову мирної угоди щодо України

09:30

Спалахнула пожежа: дрони атакували важливі об'єкти в Астраханській області РФ

09:24

Криза неминуча: як США намагаються перезапустити свою економікуПогляд

09:23

Зрадниця Наташа Корольова по вуха в боргах - що сталося

09:00

Припинення вогню не буде, війська РФ готують ривок до 9 травня – ЖдановВідео

08:49

Салат на Великдень, який затьмарить будь-яку страву: шикарний рецепт із 5 інгредієнтів

08:43

Відновлення наступу РФ майже миттєво загрожуватиме двом містам - ISW

08:26

На Запоріжжі окупанти зривають наступ РФ, масово саботуючи накази - Атеш

Реклама
08:04

"Збрехав я": Павло Зібров розкрив свою грандіозну брехню заради грошей

08:00

Candy Fresco 300 — нова ера розумних холодильників новини компанії

07:22

Трамп сказав, коли поговорить із Путіним і про що йтиметься

06:54

Мирний план США: Рубіо розкрив два етапи завершення війни в Україні

06:11

Що насправді Путін вважає першопричиною війниПогляд

05:59

Коли в Україну увірветься -13 градусів: синоптики назвали точну дату

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру S

04:33

Чи буде припинення вогню в Україні в 2025 році: названо несподівану ціль ТрампаВідео

04:00

Перевірте свій мозок: знайдіть гральну кістку із сімома крапками за 5 секунд

03:30

Імовірність розколу в Кремлі: експерт розкрив сценарій і назвав головну умовуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти