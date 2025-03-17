Примус РФ до перемир'я: Сибіга назвав головні важелі США

Андрій Сибіга наголосив на важливості дипломатичного тиску на агресора.

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Андрій Сибіга прокоментував питання досягнення перемир'я / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Фото: Міноборони РФ

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США можуть застосувати нові санкції проти РФ

Необхідний дипломатичний тиск на агресора для досягнення миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував імовірний сценарій примусу країни-агресора РФ до перемир'я в Україні.

У разі відмови Росії від пропозиції про перемир'я США можуть застосувати нові санкції, підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

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Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив на важливості дипломатичного тиску на агресора для досягнення миру і зауважив, що американська сторона активно працює з Росією для отримання чіткої позиції з питань перемир'я.

Він каже, що українська сторона виходить із того, що зараз Вашингтон проводить контакти з російською стороною для отримання цієї позиції.

"Моя думка, що негативна відповідь, відмова російської сторони щодо цієї пропозиції презюмує можливість застосування необхідних елементів тиску на росіян для досягнення миру", - зазначив очільник МЗС.

Сибіга також додав, що ключовими інструментами тиску є дипломатичні заходи, зокрема санкції, які можуть бути застосовані для досягнення бажаного результату.

Припинення вогню - останні новини за темою

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Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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