Путін надіслав 'сигнал' Трампу: в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню

Путін висунув кілька ключових вимог для припинення бойових дій.

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Путін надіслав Трампу повідомлення про припинення вогню в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

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Путін передав Трампу пропозицію щодо припинення вогню в Україні

Кремль зберігає "обережний оптимізм" щодо досягнення угоди

Лідер Росії Володимир Путін передав президенту США Дональду Трампу свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні через спеціального представника Трампа. Кремль зберігає "обережний оптимізм" щодо можливості досягнення угоди. Про це пише Reuters.

У ніч на п’ятницю Путін провів у Москві переговори зі Стівом Віткоффом – представником Трампа, під час яких передав йому "додаткову інформацію та сигнали". За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, ці дані мають допомогти у формуванні позиції Трампа щодо майбутніх кроків з врегулювання війни в Україні.

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Пєсков також прокоментував слова радника Трампа з національної безпеки Майка Уолца, який заявив, що у Вашингтона є "деякий обережний оптимізм" щодо перспектив досягнення угоди. Речник Кремля погодився з цим і зазначив, що "ще багато чого потрібно зробити, але, тим не менш, президент (Путін - Главред) висловив солідарність із позицією пана Трампа".

Для припинення бойових дій Путін висунув кілька ключових вимог:

Офіційна відмова України від планів вступу до НАТО.

Визнання російського контролю над чотирма окупованими регіонами України.

Обмеження розміру української армії.

Послаблення санкцій Заходу проти Росії.

Проведення президентських виборів в Україні, що Київ наразі вважає неможливим через воєнний стан.

За словами Пєскова, Москва та Вашингтон планують організувати телефонну розмови між Путіним і Трампом після того, як Віткофф доповість Трампу про результати переговорів у Кремлі. Обидві сторони вважають, що така розмова є необхідною.

Останніми днями в американських ЗМІ з’явилися повідомлення, що російські посадовці висловили небажання вести переговори за участю представника Трампа з питань Росії та України Кіта Келлога. Однак Пєсков спростував цю інформацію. Він стверджує, що "абсурдно думати", що Росія може втручатися у внутрішньоамериканські справи, й країна-агресорка нібито "немає жодного наміру це робити".

"Це їхнє рішення, кого призначати, кого не призначати і так далі. Тому ні, я тут взагалі не можу це підтвердити", - заявив речник Кремля.

Припинення вогню - останні новини

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною можна досягнути за кілька днів, якщо Москва погодиться. Він наголосив, що ідеальним сценарієм є повне припинення бойових дій і початок переговорів.

Також заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українські військові не вірять у дієвість 30-денного припинення вогню. Він нагадав, що під час АТО/ООС Росія неодноразово порушувала домовленості.

Як повідомляв Главред, Кремль домігся виключення спецпредставника США Кіта Келлога з переговорів щодо війни в Україні. За даними NBC News, Путін вважає його "занадто близьким до Києва".

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