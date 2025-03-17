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Україна може укласти договір про мир, але не з Путіним - Морозов

Анна Косик
17 березня 2025, 12:17
165
Навіть у випадку встановлення режиму припинення вогню Україні доведеться перебувати в стані оборонної готовності.
Україна може укласти договір про мир, але не з Путіним - Морозов
Домовитись з Путіним про справедливий мир неможливо / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Морозов:

  • Україна не зможе досягнути миру поки Путін при владі в РФ
  • РФ зберігатиме загрозливу риторику навіть під час тимчасового припинення вогню

Після зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії активно обговорюється питання встановлення режиму припинення вогню. Однак досягти довготривалого миру Україні та її союзникам навряд чи вдасться поки у Кремлі сидить Путін.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов. За його словами, допоки кремлівський диктатор не відійде від влади, Україна може розраховувати хіба що на перемир'я.

Тимчасове припинення вогню може тривати рік, або й можливо два, але увесь цей час Україна має бути готова захищатися, адже загрози зі сторони Росії нікуди не зникнуть, в тому числі й для країн східного флангу НАТО.

"Тому східний фланг НАТО також готуватиметься до можливої ​​кремлівської експансії як гібридної, так і військової. Тож ні, я не можу собі уявити, яким чином за Путіна може бути укладено повноцінний договір про мир з Україною та припинення війни", - підсумував Морозов.

Дивіться відео про те, коли Україна зможе досягти миру:

Мирний договір України і Росії - що відомо

Нагадаємо, радник очільника ОП Михайло Подоляк зайвляв, що Україна може розпочати переговори з Росією, але лише через інструменти примусу і такі перемовини з РФ не будуть угодою про мир, це буде примусом країни-агресора до миру на базі міжнародного права.

Раніше глава Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко заявляв, що Росія більше зацікавлена в укладенні мирного договору з Україною. Києву ж більше вигідна угода про припинення вогню.

Напередодні Главред писав, що за інформацією ЗМІ спецпосланець Трампа Стів Віткофф повідомив про те, що на мирних переговорах будуть обговорювати територіальні поступки. Мова йтиме про Курську область, окуповані українські території та АЕС.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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перемир'я війна в Україні Володимир Путін мирне врегулювання режим припинення вогню Олександр Морозов
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