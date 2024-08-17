Бої не зупиняються ні на хвилину: військовий оцінив загрозу окупації Покровська

На Покровському напрямку бойові дії тривають цілодобово навіть попри значні втрати з боку російських військ, наголосив військовий Микола Коваль.

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Військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ситуація на Покровському напрямку фронту залишається важкою. Ворог застосовуючи різні тактики безперервно намагається просуватись в бік Покровська. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль.

За його словами, після "м'ясних штурмів", де росіяни кидають піхоту, за ними йдуть більш підготовлені групи. Сили оборони України стримують їхній наступ, але це вимагає значних зусиль.

Коваль також підкреслив, що Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті, де бої майже не припиняються.

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"Тривають цілодобові бої. Це майже постійно прямі зіткнення. Стрілецькі бої відбуваються в лісистій місцевості та між будинками в селах. Противник несе великі втрати, але накопичив значну кількість особового складу", — сказав військовий.

Коваль наголосив, що наближення російської армії до Покровська не означає, що вже завтра місто буде окуповане. Він додав, що Сили оборони намагаються, щоб стримувати противника на підходах до наших позицій

"Вдень і вночі проводимо аеророзвідку і передаємо координати артилерії. Працюють міномети, відпрацьовують танки, аби піхота могла бути впевненою, що її прикривають", — акцентував пресофіцер.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти наблизилися до міста Покровськ у Донецькій області, перебуваючи лише за 10 км від його околиць, повідомив керівник МВА Сергій Добряк.

У Мирнограді Донецької області ситуація залишається напруженою, але під контролем. У місті досі проживає близько 20 тисяч мешканців, хоча російські війська знаходяться за шість кілометрів від нього, зазначив виконувач обов’язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Російські війська намагаються оточити українську армію в районі Покровська, маючи значну перевагу в піхоті, яка може сягати співвідношення 10 до 1, згідно з оцінками американського Інституту вивчення війни.

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