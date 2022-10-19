Російський диктатор Путін ввів 'воєнний стан' на окупованих територіях України

Путін запровадив "воєнний стан" на окупованих територіях України/ УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 19 жовтня, оголосив про введення "воєнного стану" на окупованих територіях України.

Згідно із виданим указом, його введуть з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

При цьому низці силових структур РФ російський диктатор доручив у триденний термін "подати пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, на яких запроваджено воєнний стан".

Так звані "губернатори", яких загарбники поставили керувати в окупованих частинах зазначених областей, тепер "отримають додаткові повноваження", щоб нібито "забезпечувати безпеку в регіонах". На окупованих територіях можуть створити "штаби територіальної оборони".

На який саме термін вводиться так званий "воєнний стан", російський диктатор не уточнив.

Указ Путіна про введення так званого "воєнного стану" на окупованих територіях України/ скрін

Також, згідно з указом російського президента, буде введений середній рівень реагування у прикордонних з Україною і новими територіями регіонах. Під такими регіонами у країні-агресорці РФ мають на увазі Крим, Севастополь, Краснодарський край, Бєлгородську, Брянську, Воронезьку, Курську і Ростовську області.

Указ Путіна надіслали на погодження до Ради Федерації.

скрін

Анексія Росією українських територій

30 вересня після проведення фейкових псевдореферендумів президент РФ оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Державна дума РФ на позачерговому засіданні у вівторок, 3 жовтня, схвалила незаконну анексію захоплених окупантами територій чотирьох областей, а 4 жовтня анексію ратифікувала Рада Федерації.

5 жовтня Путін остаточно затвердив анексію територій України, підписавши закони про так зване "входження" до складу Росії окупованих районів чотирьох українських областей.

Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними так звані "укази" глави країни-агресора Росії Володимира Путіна про визнання нібито "незалежності" окупованих Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Суверенітет української держави повністю поширюється на ці території. Зеленський підписав указ, у якому наголошується, що "укази" Путіна щодо своїх анексованих територій Київ жодним чином не визнає.

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