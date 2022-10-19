"Указ" Путіна - нікчемний, Київ звільнить свої землі: в МЗС рознесли "воєнний стан" від РФ

"Указ" Путіна про "воєнний стан" не несе правових наслідків для України - МЗС / Колаж УНІАН

"Указ" глави Кремля Володимира Путіна про "воєнний стан" в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях є нікчемним. Агресор перейшов до таких заходів з метою придушення опору в регіонах. Україна продовжуватиме звільняти свої території і рятувати людей. Київ вимагає від Заходу швидше надати системи ПРО і ППО для захисту цивільного населення. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

У повідомленні МЗС України йдеться про те, що Росія оголосила "воєнний стан" на окупованих українських територіях, щоб придушити там опір українців.

"Російська Федерація розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України", - зазначено в повідомленні.

Втім, у дипломатичному відомстві впевнені - масована пропаганда РФ не зможе приховати провал зусиль країни-окупанта щодо анексії українських територій.

"Указ Путіна нікчемний. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародного співтовариства", - уточнили в МЗС.

Україна вважає, що "указ" Путіна є черговим прикладом злочинів Москви проти української держави і народу. Київ, незважаючи на такі дії РФ, як і раніше, звільнятиме свої території і рятуватиме людей.

Зовнішньополітичне відомство закликає міжнародних партнерів України відреагувати на подібний крок Росії і в швидкому порядку надати українській державі передові системи протиракетної і протиповітряної оборони. Україна потребує таких систем для захисту населення від варварських ракетних атак і нападів дронів-камікадзе.

Путін запустив "воєнний стан" на окупованих територіях України

Глава Кремля Володимир Путін 19 жовтня оголосив, мовляв, "воєнний стан" на захоплених Росією окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. "Режим" запрацює з 00:00 20 жовтня. Причиною "указу" Путін назвав, мовляв, застосування військової сили "проти територіальної цілісності РФ".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що "указ" Путіна про "воєнний стан" на захоплених територіях України нічого не змінює. ЗСУ продовжують звільняти свої території. За його словами, Путін, по суті, "легалізував" грабежі майна українців перед черговим "перегрупуванням".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що рішення Путіна про "воєнний стан" на окупованих Росією територіях вказує на підготовку до масової депортації українців. Як сказав Данілов, країна-окупант зібралася перевезти українців до депресивних районів Росії з метою зміни етнічного складу захопленої території. Рішення має бути засуджене на рівні ООН.

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