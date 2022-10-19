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"Істерика у товаришів чекістів": Зеленський проїхався по Путіну через указ про "воєнний стан"

19 жовтня 2022, 23:52

Президент заявив, що окупанти самі принесли війну на нашу землю.

Зеленський, Путін
Зеленський, Путін / ОП, Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписаний керівником Кремля Володимиром Путіним указ про "воєнний стан" на окупованих територіях України вказує на істерику всередині Росії.

За словами Зеленського, Росія півроку цуралася навіть слова "війна" і карала за нього своїх же людей кримінальними справами.

Президент заявив, що окупанти самі принесли війну на нашу землю.

"Під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, просто істерика у "товаришів чекістів". Істерика, яка буде тим більше, що ближче буде поразка Росії", - додав президент.

Путін запустив "воєнний стан" на окупованих територіях України

Глава Кремля Володимир Путін 19 жовтня оголосив, мовляв, "воєнний стан" на захоплених Росією окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. "Режим" запрацює з 00:00 20 жовтня. Причиною "Указу" Путін назвав, мовляв, застосування військової сили "проти територіальної цілісності РФ".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що "указ" Путіна про "воєнний стан" на захоплених територіях України нічого не змінює. ЗСУ продовжують звільняти свої території. За його словами, Путін, по суті, "легалізував" грабежі майна українців перед черговим "перегрупуванням".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що рішення Путіна про "воєнний стан" на окупованих Росією територіях вказує на підготовку до масової депортації українців. Як сказав Данілов, країна-окупант зібралася перевезти українців в депресивні райони Росії з метою зміни етнічного складу захопленої території. Рішення має бути засуджене на рівні ООН.

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